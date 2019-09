El Senado sanciona la emergencia alimentaria Nacionales 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El Senado volverá a sesionar hoy luego de dos meses para tratar el proyecto de ley que establece la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022 y se prevé que resulte aprobado tras un debate rápido.

La sesión especial fue convocada para este miércoles a las 14:00 y la idea tanto en el oficialismo como en la oposición es que, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, el debate tenga pocos oradores y el proyecto sea convertido en ley sin estridencias.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Cámara baja con solo una abstención y el Senado le daría sanción definitiva para convertirlo en ley con un nivel similar de acompañamiento por parte de todas las bancadas.

La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año.

Establece un "incremento de emergencia" como mínimo del 50 por ciento "de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.

Además, habilita al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".

Por otra parte, al tratarse de la primera sesión después de dos meses sin actividad y al no contar con una fecha para el próximo debate, los senadores decidieron introducir en la agenda otro temas no conflictivo.

Se trata del proyecto que todos los años debe aprobar el Congreso para autorizar la salida de tropas nacionales y el ingreso de tropas extranjeras para la realización de los ejercicios combinados estipulados.