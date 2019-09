Maduro contra Fernández Nacionales 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El mandatario venezolano Nicolás Maduro calificó de "estúpido" al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, luego de que el ex jefe de Gabinete afirmara que en el país caribeño existían "abusos" por parte del Estado.

En una entrevista publicada por el diario Folha de San Pablo, el líder bolivariano sostuvo que considerar que su Gobierno "es una dictadura es una estupidez histórica, no importa quién lo diga".

De esta manera, Maduro respondió las críticas de Fernández y también las del ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica y de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. "Quien lo diga, donde lo diga, es un estúpido. A Venezuela se la respeta; Venezuela es una democracia sólida, amenazada, asediada. En el momento en el cual Venezuela sufre su mayor asedio, atacarla desde la izquierda o la centroizquierda es una cobardía contra un pueblo noble, que supo resistir y va a seguir resistiendo y venciendo con los votos", resaltó Maduro, al ser consultado sobre las declaraciones del candidato presidencial argentino.

En julio pasado, Fernández había opinado que durante la administración de Maduro "se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado". En este sentido, sostuvo que en ese país "hay un problema respecto a la calidad institucional" y aseguró que "hay que prestarle atención" a la situación.

"No van a poder. Nuestra fuerza, como siempre digo, es de verdad. Nosotros somos de verdad", le respondió el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).