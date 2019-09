Lacunza instó a construir consensos en materia de política económica Nacionales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por El ministro de Hacienda admitió que el "gradualismo en el ajuste debió financiarse con deuda y los resultados fueron inferiores a lo esperado".

FOTO NA MINISTRO. Lacunza junto a Monzó, en Diputados.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, llamó ayer al próximo gobierno a "construir consensos económicos" para pagar la deuda de la democracia, que es que "un tercio de los argentinos vive en la pobreza", y reconoció que "los resultados de estos años han sido inferiores a lo esperado". Al evaluar el Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que el "gradualismo" en el ajuste "debió ser financiado con emisión de deuda".

"Para trazar una reflexión sobre estos cuatro años, en primer lugar, si medimos por las variables convencionales empleo e inflación, los resultados han sido inferiores a los esperados", admitió el funcionario.

El ministro fue a la Cámara de Diputados junto a integrantes de su gabinete a presentar el proyecto de ley de Presupuesto del próximo año.

Lacunza afirmó que "un gobierno no puede hacer reformas solo, ni este, ni el anterior, ni el próximo, y está mal que tengamos que resetear la economía cada vez que empezamos un período presidencial". Señaló que la "grieta" y las diferencias ideológicas "no han dado resultados en materia de bienestar para la gente". Sostuvo que en la Argentina hay consensos sobre la necesidad de protección social, equilibrio fiscal, lucha contra la inflación y estadísticas transparentes.

"Tenemos que empezar a construir consensos en materia de política económica como los que construimos en política y en las prioridades sociales", añadió el ministro. Dijo escuchar "con esperanza que todos los candidatos presidenciales hablan de equilibrio fiscal, algo que no era tan obvio, ya que en los últimos cien años tuvimos 91 años de déficit".

Agregó que hay consenso en que la inflación "no es una forma genuina de financiar el déficit, porque la pagan los pobres" y sostuvo que "la inflación o la emisión no es un mecanismo de financiación permanente, como tampoco lo es la deuda, y esta depende del equilibrio fiscal".

"No sé si hay un consenso sobre si el camino de desarrollo es una economía abierta o una cerrada, y ahí tenemos que discutir", señaló Lacunza.

Consideró que debe haber consenso sobre políticas pro exportadoras, "para darle previsibilidad a cualquier programa económico que queramos implementar, para que la economía no se asfixie por la escasez de dólares, que es lo que pasa en la Argentina". Además pidió consensuar políticas sobre empleo "porque es el gran organizador social, y para que la democracia empiece a saldar la deuda de un tercio de los argentinos que están en la pobreza".

El ministro insistió en lograr el superávit gemelos para que "no haya necesidad de incrementar la deuda" y criticó que "en el gobierno anterior y el actual seguimos con déficit, y eso se financió con deuda" privada y el FMI. Sostuvo que el tipo de cambio real actual es "el mayor en doce años, y mayor que el promedio de largo plazo, que a precios de hoy sería 46 pesos por dólar".

"Es casi el doble de la paridad oficial del 2015, que serían 32 pesos de hoy y un 60% por ciento superior a la paridad de abril del 2018, por lo que no hay necesidad de un tipo de cambio más alto que el actual para producir y competir", señaló. Agregó que "superada la tensión electoral y las dudas sobre la liquidez de la deuda pública, estaremos a resguardo de los shock cambiarios, porque son los mismos niveles del tipo de cambio real que había en el 2007, cuando crecíamos a tasas chinas".

Al referirse a la deuda pública, dijo que después de las elecciones las perspectivas son "buenas, porque no existe un problema de insolvencia, sino de liquidez".

Lacunza dijo que "las reformas del actual gobierno "son una buena base para consensuar entre todos, pensar en que estamos de acuerdo y en que no para poder construir la Argentina del futuro".