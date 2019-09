El proyecto sobre contratación directa se quedó en comisión Locales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por El Concejo analizó el proyecto del Ejecutivo para autorizar una excepción hasta fin de año para comprar de manera directa algunos insumos. En cuanto a la propuesta para modificar el monto de la contratación directa de bienes y servicios, volvió a comisión con amplias diferencias entre los ediles. Además se evaluó el veto al proyecto de Mársico sobre retención de vehículos sin patente y el pase a planta permanente de 60 contratados.

FOTO PRENSA CONCEJO EN COMISIONES. Los concejales durante la reunión de este lunes.

En el encuentro de comisión de este lunes, que se extendió por más de dos horas, los concejales dieron despacho a siete proyectos que serán votados en la sesión del jueves, en tanto que otros que el Ejecutivo esperaba se aprueben esta semana permanecerán en comisión ante la falta de acuerdo.

Entre los temas abordados por el Concejo, se encuentra el veto a la ordenanza impulsada por Lisandro Mársico y aprobada por los ediles de la oposición -con la abstención de los oficialistas- que propiciaba la retención de vehículos sin chapas patentes que estén estacionados en la vía pública. En ese sentido, el cuerpo legislativo deberá analizar si en mayoría rechazarán el veto del Ejecutivo o si presentarán un nuevo proyecto.

“Hay que legislar hacia el futuro. No son circunstancias excepcionales para violar la ley. ¿Daño injusto? De qué daño injusto estamos hablando cuando se trata de alguien que circulando estaciona una moto sin patente. Cuando se quiso decir que era ambiguo en los considerandos lo de las motos, se entiende que estamos abarcando a todo tipo de vehículos sin patentes, pero está claro que en lo que más se observa este incumplimiento es en las motos”, expresó Mársico. Además dijo que va a "tratar de revertir el veto, con un escrito jurídico, porque la discusión está claro que es jurídica”.

Desde el oficialismo, Jorge Muriel sostuvo que entienden que la discusión es jurídica y no política, mencionó que ahora cuentan con un dictamen mucho más amplio que el informe que había aportado el ex fiscal Municipal, Dr. Daniel Galloppo antes de la sanción de la ordenanza. “El veto nos parece que está bien, es potestad del Intendente vetar la ordenanza, velando por los intereses de todos los ciudadanos, cree que no es pertinente y por eso hace uso del veto”, manifestó edil del PJ.

En cuanto a los dos proyectos impulsados por el Ejecutivo en el marco de la emergencia económica, recibió el acompañamiento de todos los ediles el que solicitaba habilitar la compra directa de algunos insumos que hoy son críticos, y en donde el procedimiento habitual, como licitación o concursos de precios, genera la imposibilidad de conseguir precios o directamente no obtener dichos insumos. Con esta iniciativa, el Concejo permitirá al Ejecutivo hacer compra directa hasta fin de año, aunque con la presentación de al menos tres presupuestos.

Respecto al proyecto para cambiar los montos de contratación directa, que hace desde 2015 que no se actualiza, hubo varios cruces y el proyecto volvió a comisión.

“Creo que son dos herramientas que hay que analizar por separado, la primera tiene que ver con poder acceder con una excepción hasta fin de año para comprar de manera directa todos aquellos alimentos, bienes y servicios que crean necesarios para el normal funcionamiento de todas las prestaciones que brinda el Estado y que entendemos que dadas las circunstancias y el contexto macroeconómico, es necesario cooperar con el Ejecutivo. La segunda herramienta, lo que pretende modificar es la cantidad de dinero necesaria para acceder a las compras directas, las licitaciones y los concursos y eso obviamente requiere de un análisis mayor. Hace tres años que se viene presentando esta iniciativa y desde la oposición consideramos que todavía está muy alto el monto de contratación directa, ya que si lo comparamos con otras ciudades como por ejemplo Rosario, los valores mínimos de Rafaela son altos todavía con lo cual creemos que hay un margen de maniobra por parte del municipio en lo que tienen que ver con los procedimientos”, explicó el presidente del Concejo, Raúl “Lalo” Bonino.

Al ser consultado por este tema, Muriel sostuvo que “esto no es nuevo, las complicaciones para la contratación de servicios e insumos se hace imposible hacerlo a través de los métodos tradicionales que tienen que ver con licitación, concursos de precios, porque todo tiene un proceso administrativo que tiene una demora y todos sabemos la volatilidad de la economía argentina, que ha generado esta situación, por eso a veces no entendemos cuando hay desde la oposición algún tipo de dudas con respecto a esto, no es algo que generó el municipio”.

En cuanto a los contrapuntos que se generaron por el proyecto para modificar los montos de la contratación directa, el oficialista reiteró la posición que manifestó ante sus pares: “Me asombra que se cuestione ahora la fórmula polinómica, una fórmula que fue votada por todos los concejales, que tiene rigor científico, tiene que ver con un porcentaje de la hora hombre que utiliza el municipio para brindar los servicios, del combustible y un índice del incremento de precios mayoristas de la provincia, creemos que es totalmente justo, porque marca una realidad, no desfinancia al municipio. Cuando fue votada por unanimidad, fue modificada por ellos y esa fue un poco la discusión del día de la fecha, que, con tantos problemas de una economía con una volatilidad terrible hace que al municipio se le dificulte cada vez más cumplir con los servicios”.

Y agregó: “hay una realidad de la cual el municipio no es culpable, no la generó, por lo tanto, desde el concejo tenemos que brindar las herramientas para que la transición sea lo menos traumática posible”.

Finalmente y en relación al proyecto para pasar a 60 contratados a planta permanente del Municipio, también hubo diferencias que seguramente modificarán el proyecto original impulsado por el oficialismo y que pretende seguir teniendo un número estable de contratos (350), ya que argumentan el crecimiento de la ciudad y de sus demandas.

Desde la oposición insisten con que si aprueban el pase de esos 60 contratados a planta permanente, los contratos deberán pasar del actual máximo de 350 a un tope de 300.