Sensaciones y sentimientos

CAIDAS: COMO LEVANTARSE CON DIGNIDAD

La palabra “caída” tiene tantas significaciones como se piense y se busque. Desde la bíblica referencia al pecado original y sus lamentadas consecuencias, pasando por una generosa gama de modos, lugares, horarios y circunstancias, las caídas nos ocurren con frecuencia sin esperar preparación del momento o planificación.

Simple, silenciosa y crudamente, descendemos rápidamente al piso, donde nos reciben veredas pobladas de indiferentes mosaicos. Urbanamente, eso sí (no caemos sobre la tierra o el pasto) pero no por eso es más confortable la innecesaria y ardua dureza que toda caída implica.

A esta altura del texto, el lector atento ya estará recordando la que registró en propio cuerpo, en especial la más cercana en el tiempo: si hay algo que se instale en los recuerdos siempre frescos, son las caídas, y la cuestión principal sigue siendo, no el hecho de haberse acercado demasiado rápidamente al suelo, sino cómo levantarse con la dignidad mínima teniendo en cuenta el naufragio sin agua que nos ha ocurrido.

Como batracios saliendo de una laguna -y sin la elasticidad de ellos para saltar y salir como si tal cosa- sentimos que hemos padecido una horizontalidad no deseada que ha cambiado nuestro punto de vista al mirar ahora, y desde muy cerca, los transitados mosaicos. Asumida la circunstancia de que aún estamos vivos, se hace necesario el protocolo de levantarse con dignidad, ya que decidida y claramente no somos batracios.

Después de un rápido inventario de las partes del cuerpo y comprobar que están todas (y mejor aún, pegadas) se pasa a analizar si podemos erguirnos sin la ayuda de los dueños de esas voces y caras que han aparecido de golpe y que, por suerte, ya no preguntan “¿se cayó?” y sí, en cambio, cómo estamos y si podemos levantarnos.

Es bueno en esos momentos superar la irresistible tentación de originar lástima, aunque produzca beneficios en esas ocasionales pérdidas de altura. En cambio, como primera medida se puede ubicar mentalmente dónde están nuestras manos y darle un necesario golpe (golpe: ¡qué palabra inoportuna e inadecuada!) de vista a ellas, y poner expresión de que no son graves los efectos del aterrizaje, manifestando del modo más convencido posible, las palabras pretendidamente mágicas “estoy bien, gracias”.

Como no nos van a creer (y nosotros tampoco) allí comienza la dignidad propiamente dicha. Habrá que intentar levantarse sin ayuda y, con eficacia y persuasión propia, sonreír. Es necesario evitar las palabras demasiado sonoras y en cambio aceptar -ahora sí y con humildad- la colaboración que ofrecen, valedera e imprescindible. En todo momento, será cuestión tratar de no decir “Ay, me duele todo, por favor tírenme en el contenedor más cercano”.

Una vez recuperado el aliento, agradecer con voz natural a quienes lo han socorrido, aceptando que lo acompañen un trecho; ellos, que han aportado la preciada solidaridad, precisan saberlo para seguir tranquilos su paso. Y usted y su dignidad también.

Si la caída ha sido de las frecuentes entre caminantes de la ciudad, en relativamente pocos días habrá recuperado la saludable verticalidad segura al andar. Volverá al lugar del hecho, ubicará al culpable, pequeño y casi inexistente desnivel de vereda y le dedicará –eso sí- una mirada decididamente hostil, continuando luego su paso por la vida un poco más equilibrado. Habrá asumido que las magulladuras del alma –son las que más duelen- estarán ya en avanzado proceso de cicatrización.