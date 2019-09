Los duendes de Moisés Ville Región 17 de septiembre de 2019 Redacción Por MOISES VILLE

ELENCO./ El grupo que dará vida a esta nueva puesta.

MOISES VILLE (Por Marta Zinger). - Esta localidad cumplirá 130 años. Por tal motivo se rendirá tributo a los primeros inmigrantes, que con sueños y esperanza, en medio de la mayor adversidad dieron origen a este asentamiento... y, en particular al espíritu de integración y respeto por la diversidad que impregna su historia. Por ello, también festejaremos la décimo quinta edición de la Fiesta Provincial: Cuna de Integración Cultural. En adhesión a los festejos, el Grupo de Teatro Tiempo, con 35 años de afamada trayectoria, el sábado 12 de octubre volverá a presentar la obra: Los Duendes de Moisés Ville en la emblemática Sala Kadima. La misma lucirá sus mejores galas pues se inaugurará la restauración de la Sala. La pieza fue escrita y dirigida por el experimentado dramaturgo Antonio Germano y fue estrenada en esta misma sala cuando este poblado histórico cumplió su Centenario. Por ello, conversamos con Silvit Yori, rafaelina y multifacética artista, que ahora dirige esta renovada puesta en escena, de la misma obra. Nos expresa: "Me siento super orgullosa por la responsabilidad de dirigir esta obra tan significativa sobre este pueblo tan singular y auténtico; por el avance de los protagonistas, sobre todo los que no son actores y que por primera vez "pisan las tablas"; por la comunión entre el texto teatral, los actores y la directora; porque por primera vez dirijo una obra con 18 personajes; por la integración de jóvenes de menos de 20 años con otros maduros, y pocos con experiencia; por la importancia de este texto y ser tan significativo para la localidad; por la responsabilidad de poder transmitir el mensaje a las nuevas generaciones; poder responder acertadamente a la intención de su creador; y por ser un gran desafío: desde otra cultura y desde otro lugar" .

La invitación es para el sábado 12 de octubre a las 21 y el domingo 20 de octubre a las 20.30. Las entradas numeradas estarán a la venta 3 días antes de cada función.