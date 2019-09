No se trata de sobrevivir sino de vivir Región 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Tal es el título que llevará la muestra fotográfica que ofrecerá el Concejo Municipal en el marco del Ciclo de muestras 2019, y que tendrá lugar el próximo viernes, desde las 20 en la sala del Centro de Cultura Artística "Amigos del Arte".

FOTO PRENSA CONCEJO// OBRA// Uno de los trabajos de Marianela Causso.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Concejo Municipal se informó que el viernes 20 de septiembre, a partir de las 19 en el Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte”, se inaugurará la muestra fotográfica “No se trata de sobrevivir, sino de vivir”, de la fotógrafa santafesina Marianela Causso.

Se trata de un resumen de varios meses de registro de imágenes por parte de la autora, quien acompañó a Carola, también mujer santafesina, en su tratamiento por cáncer de mama.

Esta actividad es organizada por el Concejo Municipal de Sunchales como parte de su ciclo de muestras 2019 y considerando los 20 años de trabajo ininterrumpido a nivel local de LALCEC, así como la llegada de octubre, mes de la prevención del cáncer de mama.

Las fotografías se expondrán el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre en las instalaciones del Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte” y luego pasarán a las paredes de exposición del Recinto del Cuerpo Legislativo, donde permanecerán hasta el martes 15 de octubre.

Sobre la muestra afirma su autora: “Este trabajo es el resultado de la fusión de dos partes mías; por un lado, quien soy como técnica en diagnóstico por imágenes y por otro, mi mirada como fotógrafa. Esta situación me permite estar en contacto con mujeres que reciben el diagnóstico de cáncer de mama, pero también con otras tantas que han superado esta enfermedad y han resurgido aferrándose a la vida y a sus seres queridos. Esta es la faceta del cáncer que me parece importante mostrar, lo que florece en el interior de estas mujeres, la fuerza y el coraje que les nace desde lo más profundo de su ser”.

Marianela también expresa: “Es una realidad innegable que hay mujeres que no logran superar esta enfermedad, pero hay muchísimas que han ganado la batalla y hoy tienen una vida plena, disfrutándola con más amor y valorando lo que muchas veces pasa desapercibido. Es mi objetivo plasmar en las fotografías cómo la enfermedad atraviesa a la paciente en su individualidad, en su persona, su aspecto físico, en su rol de madre, esposa, mujer”.

En el acto de apertura de la muestra estará presente la autora de las fotografías, junto a la protagonista de dichas imágenes, Carola, y quien realizó la curaduría, Aimé Luna. Además participarán integrantes de Lalcec Sunchales, quienes brindarán su testimonio del trabajo que desarrollan a diario.

Se trata de una actividad libre y gratuita y toda la comunidad puede participar de la apertura, así como visitar la exposición.