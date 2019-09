Macri pidió a la gente priorizar los valores Nacionales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por "Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan", expresó el Presidente. Afirmó que los argentinos no se pueden "resignar" y los invitó a "seguir encarnando este cambio cultural".

FOTO NA CON GRANADEROS. Macri durante su mensaje.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que los argentinos no se pueden "resignar" y que "más allá de lo político está en juego en qué Argentina y con qué valores" se quiere vivir tras las elecciones de octubre, por lo que instó a los votantes a "seguir encarnando este cambio cultural" que le atribuye a Juntos por el Cambio.

"Más allá de lo político, lo que está en juego es que Argentina queremos y con qué valores queremos vivir, por eso los invito a seguir encarnando este cambio cultural, poniendo el foco en lo que nos une, defendiendo los valores y todo lo que podemos construir", planteó el mandatario.

Se trató de la frase de su discurso más dirigida a la contienda electoral del mes próximo, en la que intentará recortar los 16 puntos de ventaja que le sacó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y así forzar un balotaje frente a él.

El jefe de Estado se expresó de este modo al encabezar en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas. La iniciativa promueve que los distintos puntos que formaron parte de la travesía histórica que llevo adelante el general José de San Martín cuando cruzó la cordillera con el Ejército de los Andes en 1817 sean declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

En presencia del dirigente radical y embajador argentino ante la Unesco, Rodolfo Terragno, el Presidente afirmó que "los argentinos no podemos resignarnos, quizás no podemos imitar la hazaña de San Martin, pero sí la visión que nos muestra objetivos que parecen imposibles".

En alusión a aquella histórica gesta, Macri subrayó la importancia "del trabajo común la perseverancia" y la necesidad de "la osadía que permite superar grandes obstáculos", tras subrayar que "la honradez les da valor a todas las acciones humanas". Además, en una comparación entre lo que fue San Martín y el camino que debe seguir nuestro país, aludió a "la vocación por la paz y la unidad de todos los argentinos".

Macri, acompañado por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, dijo: "Estoy seguro que somos muchos que compartimos estos valores y queremos defenderlos".

De la ceremonia participaron autoridades y legisladores de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja; rectores universitarios y miembros de la Academia Nacional de Historia. Posteriormente, el mandatario se dirigió a la Casa Rosada donde encabezó una reunión de Gabinete.