Fernández ratificó que necesita a cordobeses

FOTO NA FERNANDEZ. En la Universidad Nacional de Córdoba.

CORDOBA, 17 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, ratificó ayer que no necesita al gobernador Juan Schiaretti en su carrera presidencial, pero sí "a los cordobeses", luego de haber mantenido otro encuentro con el mandatario local en tierra mediterránea.

"Sigo creyendo que a Schiaretti no lo necesito, pero necesito yo convencer a los cordobeses", subrayó Fernández en declaraciones a radio La 990. El ex jefe de Gabinete se expresó así tras la reunión de casi dos horas que mantuvieron este domingo por la noche en Córdoba, tras coincidir por la tarde en la misa homenaje al fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota.

Fernández sostuvo que durante ese encuentro Schiaretti le aseguró "varias veces" que lo iba a "acompañar" de ser elegido presidente. "Me dio gran tranquilidad saber que si resulto electo Presidente contaré con una provincia tan importante como Córdoba, que su gobernador va a sintonizar con nosotros en ese proyecto de país que propongo", expresó el candidato del Frente de Todos.

Además, dijo que siente que el cordobés "tiene una percepción muy similar" a la suya en la política. "Me preocupaba la posición de Schiaretti porque parecía darle lo mismo el país de (el presidente Mauricio) Macri que el país que yo propongo", afirmó Fernández sobre su idea antes del encuentro de este domingo.

Fernández cuenta con el respaldo de dirigentes, intendentes y legisladores del PJ cordobés, pero no tiene el apoyo público de Schiaretti, que en estas elecciones compitió con boleta corta en la categoría Diputados, sin candidato presidencial.



UNIVERSIDAD Y UE

En el marco de su nueva visita a la provincia, el candidato presidencial del Frente de Todos participó del ciclo "Diálogos Políticos" en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde volvió a cuestionar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

"Abrirse al mundo no significa ser idiotas", evaluó el ex jefe de Gabinete, y pidió rever las negociaciones entre ambos bloques para "tratar de unir a dos partes que no son iguales y que los dos ganen". Fernández aclaró que no quiere "volver atrás con el acuerdo", pero resaltó que deberían retomarse las conversaciones "teniendo en cuenta lo que le está pasando" a la Argentina.