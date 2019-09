"Epe Cerca Tuyo" llegó para quedarse Locales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO EPE PROGRAMA. EPE Cerca Tuyo ya está disponible.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó la puesta en marcha del programa Cerca Tuyo que tiene como primera novedad la aplicación para telefonía móvil de la Oficina Virtual, descargable en el playstore de manera gratuita, para que desde cualquier celular cada usuario tenga la posibilidad de consultar o gestionar trámites, reclamos y consultas de manera automática. ¿Qué trámites se pueden llevar a cabo desde el dispositivo móvil?

- Pagar las facturas,

- Consultar deudas

- LLevar a cabo convenios de pago,

- Consultar el estado de la solicitud de suministro.

- Realizar reclamos de servicio.

- Denunciar irregularidades.

- Recibir la factura por mail.

- Actualizar datos para estar informado sobre los trabajos programados que puedan afectar al suministro del usuario.

El presidente del Directorio de la EPE, Maximiliano Neri, explicó que “#EpeCercaTuyo es un programa que enmarca una serie de acciones concretas con el objetivo de acercarnos más a cada Usuario de manera proactiva. Nuestro compromiso no está sólo en escucharlos, también queremos tener esa conversación activa donde estemos informando todo lo que sea necesario y útil para cada familia, cada hogar, cada comercio, para todos los santafesinos".

Asimismo, Neri sostuvo que "'EPE Cerca Tuyo' se viene gestando hace más de un año y engloba todo lo que nos vincula a la comunidad: las campañas masivas de avisos vía mensajes de texto y llamadas a móviles registrados en la base de datos de la Empresa, las redes sociales el twitter hoy supera los 13.500 seguidores donde se realizaron más de 100 denuncias anónimas por fraude, la página de Facebook Oficial a la fecha más de 800 reclamos a través de esta plataforma en la modalidad chatbot, el canal de Youtube y simultáneamente el nuevo Instagram. Las visitas a más de 150 colegios con 'La EPE va a la Escuela', la oficina móvil para las gestiones administrativas en zonas donde la correspondencia no llega y es difícil acercarse a la sucursal”.

Por otra parte, desde ayer lunes, también está disponible una opción más de pagos de las facturas. Con el objetivo de estar más cerca de la gente, la EPE suma un nuevo acuerdo con Plus Pagos y su red de cobranza extra bancaria más importante de la provincia: Santa Fe Servicios. Este nuevo beneficio les permite a todos los clientes, además de pagar las facturas en término, pagar las facturas vencidas sin necesidad de ir a las oficinas comerciales de la EPE, con la sola mención del Código Electrónico de Pago, que figura en la "factura" de su suministro (ubicado en la parte izquierda, mitad superior del formulario), en los más de 750 puestos que Santa Fe Servicios tiene en toda la provincia.

También este acuerdo suma la posibilidad del pago de la factura de forma virtual a través de la App de Plus Pagos, una billetera que le permite a las personas contar con una cuenta virtual, estén bancarizados o no, realizar compras en locales a través de pagos con QR, pagar las facturas de la EPE y 6.000 impuestos y servicios más. Todo desde el celular.

Sin dudas un beneficio inédito que acerca más facilidades y puntos de pagos a todos los ciudadanos.

Y en el caso de los Grandes clientes también ya es operativa la plataforma de pagos interbanking, que permite el pago a los grandes clientes vía transferencia bancaria vinculando la operación con el comprobante de pago correspondiente.