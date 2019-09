CRAR sólo ganó en Sub 16 Deportes 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El sábado se disputó la séptima fecha del torneo Nivelatorio de damas de la Asociación Santafesina de Hockey. No fue una buena tarde de CRAR en la categoría principal, ya que perdió por 8 a 0 como local ante Banco.

En las demás categorías, estos fueron los resultados: Sub 12: CRAR 0 – Banco 2.

Sub 14: CRAR 0 – Banco 6. Sub 16: CRAR 3 (Delfina Botta, Milagros Alí y Catalina Schiavi) – Banco 2.

Sub 18: CRAR 0 – Banco 2. Reserva: CRAR 0 – Banco 6.