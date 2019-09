Inició el curso de recupero de pallets Locales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Este espacio fue muy solicitado por vecinos y vecinas de la ciudad, y se suma a los numerosos talleres que ya realizó el municipio a lo largo del año, para ofrecer a los ciudadanos salidas laborales sustentables.

PRESENCIA. Estuvieron presentes en la apertura la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Paz Caruso, y la coordinadora de la Oficina Municipal de Empleo, Carolina Albrecht.

La Municipalidad de Rafaela lleva adelante el programa de Empleo Verde, que tiene como objetivo generar espacios de capacitación y oportunidades laborales amigables con el ambiente.

En el marco de esta iniciativa, con una importante demanda y cupos completos, se inició el taller de fabricación de mobiliario con pallets recuperados a cargo de Mateo Yribas, en las instalaciones de la Fundación Hogar Granja El Ceibo. Estuvieron presentes en la apertura la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Paz Caruso, y la coordinadora de la Oficina Municipal de Empleo, Carolina Albrecht.

Caruso resaltó “el pallets es un problema en la ciudad, porque se genera mucho y continuamente. Este taller es una solución frente a esto. Es parte del proceso de economía circular del que tanto hablamos, poder volver a darle uso y valor a materiales que otros desechan”.

Además, agregó que “estos espacios de formación, son parte de una política de Estado desde hace más de 10 años y tienen por objetivo esta idea de la que hablamos siempre, de convertir un residuo en un recurso. En este caso particular, algo que las empresas ya no utilizan se convierte en material de trabajo y de mobiliario propio y los participantes pueden lograr una salida laboral”.

Carolina Albrecht, por su parte, manifestó: “Desde la Oficina de Empleo seguimos promoviendo estos espacios de formación destinados a personas desocupadas o subocupadas en distintos oficios con la intención no solo de brindar herramientas para que los participantes puedan aplicarlos en alguna actividad que realicen por cuenta propia (sea esta con fines económicos o no) sino también resaltar la importancia de fomentar con estas prácticas el cuidado del medio ambiente y los conceptos de recupero, reciclado y reutilización”.

El taller pretende transmitir nociones básicas de carpintería y fabricación de mobiliario, y resulta de un trabajo conjunto ya que se trabajará con los pallets que aportaron empresas e instituciones de la ciudad comprometidas con el ambiente.

También, el taller cuenta con el apoyo del Estado local, el Centro Municipal de Capacitación en Oficios y la Fundación Hogar Granja El Ceibo, que aportaron las herramientas, el espacio y los materiales necesarios para la actividad.

Matías Centurión se anotó al taller, y comentó: “Tenés que saber hacer bien las cosas y por eso participo. Ya hice para probar algunos sillones y cosas pequeñas para mi casa, pero necesito aprender para animarme a más. No tengo trabajo, voy haciendo changas y como me gusta la carpintería, voy a utilizarlo como salida laboral”.

Otra de las participantes, Natalia Vaira señaló: "Vine para sumar una herramienta más a mis conocimientos, y porque me interesa la sustentabilidad. Me gusta reciclar, poder reutilizar los materiales que uno encuentra y que otro ya no le da uso. Es increíble mirar algo que, supuestamente, no sirve para nada y poder transformarlo en algo nuevo".

Cabe mencionar que este espacio fue muy solicitado por vecinos y vecinas de la ciudad, y se suma a los numerosos talleres que ya realizó el municipio a lo largo del año, para ofrecer a los ciudadanos salidas laborales sustentables, y espacios de capacitación en su mayoría gratuitos y accesibles para todo público.