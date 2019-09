Libertad ganó un torneo amistoso Deportes 17 de septiembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

Libertad de Sunchales obtuvo el título en el "Cuadrangular Aniversario de la ciudad de La Banda", una tradicional competencia amistosa organizada por el Club Ciclista Olímpico. Derrotó el domingo en la final a Independiente BBC de Santiago del Estero por un ajustado 74 a 73, repitiendo el logro del año anterior en este torneo de preparación.

El certamen disputado en el estadio Vicente Rosales arrancó el sábado, donde la formación aurinegra se impuso a Deportivo Norte de Armstrong por 93 a 82 con 18 puntos de Lugli, accediendo a la final. En el segundo turno, Independiente BBC daría el batacazo al derrotar al dueño de casa por 88 a 77, transformándose en el contendiente de los aurinegros.

En la última jornada, Olímpico venció a Deportivo Norte de Armstrong 93 a 90 por el tercer lugar. Finalmente, los Tigres, en un gran juego y con importantes ausencias como Ariel Ramos y los foráneos, obtuvo la Copa "Ciudad de La Banda" al imponerse a Independiente por 74 a 73.

Cabe acotar que hizo su debut el sábado en los Tigres el rafaelino Franco Chiabotto jugando algunos minutos.



UNION EN EL CIERRE

El domingo se completó la 12° fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la victoria como visitante de Unión de Sunchales frente a Peñarol por 93 a 66. Matías Loro fue el goleador del Bicho Verde con 19 puntos, mientras que Maximiliano Faletto aportó 17 en los de Villa Rosas.

La fecha había dado inicio el jueves con la victoria de Independiente ante Atlético por 72 a 68, mientras que el viernes Ben Hur se impuso ante Quilmes por 83 a 74 en doble suplementario, y en Sunchales hubo un gran triunfo de 9 de Julio ante Libertad por 83 a 48.

Posiciones: 9 de Julio y Libertad 22 puntos; Atlético 21; Ben Hur y Unión 18; Independiente 17; Peñarol y Quilmes 13.

Próxima fecha (penúltima): Quilmes vs Independiente, Unión vs Ben Hur, Peñarol vs 9 de Julio y Atlético vs Libertad.



LOS CHICOS CELESTES QUEDARON EN SEMIS

Tras haber realizado un muy buen torneo en sus distintas etapas, el equipo U13 de Atlético no pudo avanzar al cuadrangular final de la Liga Provincial U13 de clubes de básquet. En la instancia semifinal disputada en Rosario (Zona B en el Club Temperley), el equipo dirigido por Gerardo Velazco perdió el primer partido ante Rivadavia Juniors de Santa Fe 72 a 42, luego derrotó a Temperley 71 a 51 y en el tercer cotejo fue superado por Banco 73 a 69.

Atlético quedó tercero con 4 puntos, detrás de los clasificados Banco y Rivadavia. En la Zona A (desarrollada en Tostado) logró la clasificación ganando los tres partidos Unión de Sunchales, y el otro clasificado fue Unión de Avellaneda.



ARGENTINO FEMENINO

El seleccionado femenino U17 de básquet de Santa Fe debutó este lunes en el Campeonato Argentino de Neuquén con un triunfo, por 76 a 46 frente a Chubut. La rafaelina Delfina Gentinetta sumó 4 puntos y capturó 2 rebotes en 9 minutos en cancha. Milagros Maza, de Libertad de Sunchales, sumó 5 tantos.

En tanto, los varones que disputan de manera paralela en la misma sede su Argentino de la categoría, vencieron también a Chubut por 84 a 62, con 12 puntos del aurinegro Nicolás Quiroga.