Gran Outlet: "los comercios tuvieron muy buenas ventas" Locales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por La presidenta de Paseo del Centro, Florencia Muriel, aseguró que los comerciantes quedaron satisfechos con las ventas del fin de semana, en la segunda edición del Gran Outlet.

FOTO M. LIOTTA BUENA RESPUESTA. La gente, pese a la gran crisis que vive el país, acompañó con las compras en el fin de semana.

La segunda edición del “Gran Outlet” todavía no arrojó números precisos, pero desde Paseo del Centro aseguran que las ventas fueron "muy buenas", notando en la expresión de los comerciantes que participaron un conformismo por lo realizado.

La actividad, que se desarrolló en bulevar Santa Fe, tuvo la participación de 80 locales comerciales que ofrecieron una amplia variedad de productos, todos ellos a precios reducidos, buscando como objetivo el potenciar las ventas, y además, favorecer a la ciudadanía.

"Esta vez no tuvimos excusas, el tiempo nos acompañó y todo se desarrolló muy lindo. Se notó, la gente estuvo muy contenta, familias caminando por el bulevar... la verdad es que estuvo muy bueno", comenzó diciendo por Radio ADN la presidenta de Paseo del Centro, Florencia Muriel.

En tanto, aseguró que "más de 80 comercios participaron, y si bien no están definidos todos los números, los comercios del bulevar tuvieron muy buenas ventas, lo que para nosotros es un gran alivio. En tanto, los comercios que estuvieron sobre las calles aledañas se notaron un poco más tranquilos, pero en líneas generales estuvieron muy bien", dijo la dirigente.



CONFORMISMO

En relación a como se fueron desarrollando los dos días de ventas, Muriel dijo que "la gente se concentró más en el bulevar por el show y la tarde se prestó para caminar y pasarla bien", sostuvo y agregó que "la propuesta nace en lo que es el Paseo y los comercios adheridos, se hace extensiva a los locales que se encuentran en el distrito pero que no son socios de la entidad, y que de esa manera vean como trabajamos, que nos conozcan de otra manera y que todos unidos vamos a potenciar más el sector. Así nos beneficiamos todos, los socios y los no socios", mencionó, a modo explicativo.

Además, expresó que "desde la primera campaña a esta, mucha gente se acercó y se asoció. El viernes a la tarde nos sonó el teléfono de gente que se quiere asociar. Ahora apuntamos al año que viene y esperemos que todos los comercios que se decidieron tarde integren el Gran Outlet", destacó.

Los datos seguramente saldrán a la luz esta semana, ya que la gente de Paseo del Centro se encuentra relevando comercio por comercio. Según pudo averiguar este Medio, la mayoría vendió un 20% más, a pesar de la situación que se vive en el país. "La gente aprovecha este tipo de oportunidades para comprar lo que hace falta", manifestó.

Si bien se eligieron los meses de mayo y septiembre para llevar a cabo estas ediciones, en el 2020 no se asegura que sean los mismos meses. Habrá un intento de que se sostengan ya que coinciden con el cierre de temporada y además, buscarán que se establezca, de manera fija, estas fechas para que la gente sepa que se llevarán a cabo estas ofertas. "Queremos tratar de que sea, no un evento turístico, pero que sí sea importante para todo el sector y lograr que venga gente de afuera, que eso también lo notamos en este fin de semana", agregó la dirigente, confirmando que la idea de Paseo es agregar más espectáculos y gastronomía, para cubrir todas las necesidades de las personas que pasan la tarde en el centro de la ciudad.

"Creo que con estas pequeñas acciones estamos haciendo un pequeño ruido para demostrar que podemos traer gente al centro de la ciudad. Creo que en los próximos años se logrará esta refuncionalización del Microcentro que tanto buscamos. No sólo porque lo necesitamos nosotros, sino porque lo necesita la ciudad. El Bv. Santa Fe es el principal centro comercial a cielo abierto que tiene la ciudad y sería una pena no acompañarlo con este tipo de refuncionalización, de cambios de estructura y demás", reflexionó, pensando a futuro.