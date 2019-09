Invitado de honor: nuevo film de Scorsese Sociales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por FETIVAL DE CINE DE ROMA

ROMA, 17 (AFP-NA). - El nuevo y esperado filme de Martin Scorsese, "El irlandés", será el invitado de honor del Festival de Cine de Roma que se celebra en octubre en la capital italiana, informaron este lunes los organizadores.

La película más esperada del año, producida por Netflix y que reúne a Robert De Niro y Al Pacino, será estrenada oficialmente en el festival de cine de Nueva York el 27 de septiembre y en Roma será proyectada el 21 de octubre.

Dos prestigiosos festivales, como el de Venecia (Italia) y Toronto (Canadá) no pudieron estrenar el filme como era lo deseado debido a que su rodaje empezó en agosto y a los complejos efectos especiales utilizados.

"Es un gran honor la participación de la película The Irishman (El irlanés) en el Festival de Cine de Roma (...) Es la película más esperada del año con actores fuera de lo común", anunció el director artístico del festival, Antonio Monda.

Inspirada en la novela de Charles Brandt "Maté a Hoffa", el ambicioso proyecto de Scorsese, con un presupuesto de 100 millones de dólares, se puso en marcha en 2008 y tras numerosos problemas fue financiada por el nuevo gigante del audiovisual.

La tecnología además rejuvenece a los protagonistas, Al Pacino y Robert De Niro, quienes aparecerán treinta años más jóvenes.

Scorsese, con ocho nominaciones al Óscar como mejor director, cuenta la misteriosa desaparición del líder sindical estadounidense Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino, quien se sospecha fue asesinado por Frank "The Irishman" Sheeran, interpretado por Robert De Niro, en el papel de sicario de la mafia.

El festival de cine de Roma, celebra su 14ª edición del 17 al 27 de octubre y contará con la presencia también de Bill Murray, Ron Howard, Olivier Assayas y Bertrand Tavernier.