Los Pumas ajustan detalles en Fukushima Deportes 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Con el rafaelino Mayco Vivas, el plantel a cargo de Mario Ledesma se prepara para el debut del sábado ante Francia.

FOTO TWITTER LOS PUMAS RECEPCION./ Cuando el plantel argentino recibió los Caps de bienvenida a la Rugby World Cup.

NARAHA, JAPON, 17 (AFP-NA). - "Sabemos lo que pasó en este lugar en Fukushima, en 2011, lo del tsumani y del escape nuclear. Tratamos de leer y cultivarnos sobre el lugar en que estamos. Pero no asusta. Estamos pensando únicamente y cien por cien en rugby". Nico Sánchez, el apertura de los Pumas, hacía esta reflexión este lunes en la concentración de la selección argentina en el Mundial, en el J Village, un centro de entrenamiento y concentración de la selección japonesa de fútbol, a unos 20 km del accidente nuclear de hace ocho años en el noroeste de Japón.

La Central Nuclear de Fukushima, en Okuma, no está muy lejos de Naraha, donde se encuentra el J Village, un complejo de entrenamientos de la selección japonesa de fútbol, desde donde partirá el 26 de marzo de 2020 la antorcha olímpica de los Juegos de Tokio. El J Village, tras el accidente nuclear de 2011, se convirtió en lugar de aparcamiento de las unidades que salían a combatir la contaminación de la central y a colaborar en los daños ocasionados en las ciudades.

Las autoridades de Fukushima aseguran que la radiación ya no representa un problema en la región, donde murieron más de 4.000 personas tras el terremoto y el tsunami de hace ocho años. Hasta marzo de 2017, el centro de entrenamiento continuó siendo un lugar de logística para los trabajadores que participaban en las campañas de operaciones de limpieza y rehabilitación relacionadas con el desastre.

El centro de entrenamiento fue renovado después y un campo cubierto y un hotel fueron añadidos al complejo, que reanudó su función casi completamente en julio de 2018, con la excepción de dos canchas.

Hace poco, en abril de 2019, con la puesta en funcionamiento completa del complejo, se construyó una parada de tren.

El J Village, inaugurado en 1997, fue el primer centro de alto rendimiento de fútbol en Japón, y también recibió a la selección argentina del balón redondo, de Marcelo Bielsa, en el Mundial de 2002. Con doce canchas y su complejo hotelero, por su grandiosidad recuerda al complejo de Saint Georges Park, el centro de entrenamientos de la selección inglesa, en la localidad de Burton Upon Trent, donde estuvo alojada unos días la selección argentina de rugby durante el Mundial de 2015.

Los Pumas permanecerán una semana alojados en el J Village japonés, como última etapa de su preparación para el primer partido del Mundial, el sábado contra Francia en Tokio. Mario Ledesma y sus hombres dejarán el complejo el miércoles, rumbo a la capital japonesa.

"Estamos disfrutando de lo que es la bienvenida y cómo nos tratan en Japón. Estamos disfrutando todos, en este lugar increíble", resumió este lunes el sentir general de los Pumas el pilar Juan Chipi Figallo.