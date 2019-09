Asesinaron adolescente a golpes Policiales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Navila Garay, la adolescente de 15 años que fue encontrada enterrada en una quinta de la localidad bonaerense de Chascomús, murió a causa de múltiples fracturas de cráneo, aparentemente a causa de golpes, mientras que no se hallaron rastros de que haya sido abusada sexualmente.

Así lo indicaron los resultados preliminares de la autopsia revelados este lunes por la fiscal Daniela Bertoletti, a cargo de la causa de la investigación del femicidio, por el que hoy fue convocada a una movilización vecinal en reclamo de justicia. Además, la fiscal admitió que todo apunta a que la adolescente fue asesinada en un pequeño galpón situado en los fondos de la quinta en la que fue encontrada enterrada.

Bertoletti sostuvo que "está acreditado" que la chica llegó en un remís a la casa del único detenido por el caso, Néstor Garay, de 51 años, en la noche de su desaparición, y aseguró que el hombre "es primo lejano" de la madre de Navila.

No obstante, no se había podido establecer la causa por la que la joven se presentó en la casa del sospechoso, ni la relación que tenía con el mismo.

Al reconstruir la forma en la que fue descubierto el crimen, reveló que Garay llamó a la dueña de la quinta en la que fue encontrada el cuerpo de la menor para avisarle que había enterrado un perro en el lugar.

"A la mujer le pareció demasiado grande el lugar para un perro y además le llamó la atención la coincidencia del apellido del jardinero con la de la chica desaparecida, por lo que llamó a la Policía", indicó.