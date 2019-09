Las organizaciones sociales definen si vuelven a acampar Nacionales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Las organizaciones sociales que la semana pasada acamparon durante 48 horas en plena avenida 9 de Julio, entre ellas el Polo Obrero y un sector de Barrios de Pie, se reunieron ayer para definir los pasos a seguir en su protesta y hoy brindarán una conferencia de prensa.

Si bien no adelantaron la decisión adoptada, que se comunicará en la rueda de prensa prevista para este martes a las 9:30 de la mañana, se prevé por ahora no habrá otro acampe y que harán este miércoles una marcha al Congreso donde el Senado tratará, y se espera que apruebe, la Ley de Emergencia Alimentaria que ya sancionó Diputados.

En tanto, el martes de la semana próxima, estas organizaciones realizarán una jornada de cortes en los accesos a la Capital Federal y también marcharán a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en la 9 de Julio, aunque aún no estaba claro si iban a volver a montar otro acampe allí o solo se tratará de una manifestación.

Las organizaciones vienen reclamando que se otorguen más planes de asistencia social para los nuevos desocupados y aumentos de los haberes de los programas que ya se vienen otorgando.