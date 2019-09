“El bono puede ser un parche para un mes o dos” Locales 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Tras el anuncio de la semana pasada por parte del gobierno nacional sobre un bono para los trabajadores del sector privado, el presidente del centro comercial e industrial de Rafaela, Andrés Ferrero, señaló que “por ahora lo tomamos como un anuncio, aún no está el decreto y el ministro Sica dijo que no está cerrado el tema, pero esto es sólo un parche”.

FOTO ARCHIVO FERRERO. Admite dificultades de empresas en caso de tener que pagar el bono a su personal.

No es una novedad la situación compleja por la que atraviesa el sector industrial y en particular el de las pequeñas y medianas empresas. Tampoco lo es el fuerte impacto que generó la última devaluación, que reavivó el proceso inflacionario, y las medidas de emergencia que debió salir a anunciar la administración de Mauricio Macri como la quita del IVA a productos de la canasta básica y el recorte de Ganancias o el pago de un bono para empleados públicos que ahora podría extenderse a los trabajadores del sector privado. Al menos así lo plantearon desde la CGT el lunes de la semana pasada durante una reunión con los ministros de la Producción, Dante Sica, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Claro que aquí hay que analizar que las realidades son diametralmente opuestas, ya que en un sector el empleador es el Estado y en el otro son los privados que cargan pesadas mochilas con la crisis.

En las últimas horas uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti -santafesino, ex presidente de Fisfe-, al referirse a este tema dijo: “que el Gobierno diga cómo nos va a restituir el bono que quiere que paguemos. Llevamos 15 meses de caída industrial con porcentajes tremendos y quieren que paguemos un bono. Viven desencajados de lo que pasa”.

La realidad de las industrias rafaelinas no es diferente a las del país con números que reflejan una pronunciada caída del nivel de actividad y que condicionan el cumplimiento de este tipo de medidas en caso de resolverse a favor del reclamo de la CGT.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Andrés Ferrero, señaló: “Nosotros hemos elevado alguna visión a nuestras entidades de segundo grado, Fisfe y Fececo. Todos sabemos que la inflación se ha acelerado y sabemos la situación de nuestra gente, me refiero al personal, más que nadie y ellos saben la nuestra porque la ven a diario. Creo que el concepto de poner el hombro -tal como le pidió a los industriales el presidente Mauricio Macri en su última visita a la Provincia la semana pasada- es erróneo y acá, si se busca una mejora, hay que buscar más que nuestra creatividad, alguna cuestión que sea neutra para nuestras economías privadas que están muy complicadas“.

A su vez, y en sintonía con las expresiones de otros industriales del país, Ferrero expresó su preocupación por los índices que se conocieron respecto al derrumbe de la capacidad productiva que utilizan las empresas, colocándose en los valores más bajos de los últimos años, lo que dificultaría aún más cumplir con el pago de un bono en caso de que finalmente se implemente.

“En esto habrá que ver que se plantea y cuáles son esas cuestiones creativas. Para anunciarlo de esta manera y generar una expectativa faltó un mayor debate previo y tener más precisiones. Es una cuestión en la que todos deberemos buscar cómo encontrar esa mejoras sin que el sector privado tenga que salir a buscar respuestas donde no las tiene”, afirmó Ferrero en declaraciones a radio El Espectador. Al ser consultado sobre la posibilidad de financiar ese bono, sostuvo que “hoy las tasas son prohibitivas, contrarias al sistema productivo, por eso planteaba que hay cuestiones que se vienen discutiendo desde hace años en la Argentina. El mismo gobierno ha manifestado que hay muchas paritarias aún abiertas, con lo cual está claro que el análisis deberá hacerse sector por sector. El bono puede ser un parche que alivie la situación de un mes, de dos, pero en realidad las cuestiones de fondo pasan por otro lado. Acá hay que salir de estas situaciones parciales y encontrar un esquema de crecimiento privilegiando lo productivo por sobre lo financiero y esto es lo que hacen los países que se plantean una política de desarrollo y que venimos pregonando desde hace mucho tiempo desde nuestra gremial empresaria”.

Desde el gobierno nacional anticiparon que abrirán una ronda de consultas y negociaciones con las diferentes cámaras empresarias y sindicatos para definir las características del bono para el sector privado, que sigue generando controversias.