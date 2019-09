Walter Otta tras su primer triunfo como DT de Atlético de Rafaela Deportes 17 de septiembre de 2019 Redacción Por El entrenador de la “Crema” y la felicidad luego de la victoria ante Gimnasia de Mendoza por 2-1. “El equipo está para ser protagonista pero eso te lo dan las victorias”, señaló el cordobés. En relación a lo que se viene apuntó: “Hay que ir a ganar a All Boys”.

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. / El DT de la "Crema" logró su primera victoria y se mostró satisfecho por lo realizado en Mendoza.

El último domingo, Atlético de Rafaela superó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como visitante, por la quinta fecha de la Primera Nacional 2019/2020.

Y la victoria fue más que especial para el entrenador Walter Nicolás Otta, que logró su primer triunfo como DT de la “Crema”.

“Nos viene muy bien, hubiéramos merecido ganar un partido antes, nos llegó ahora y estamos muy contentos”, expresó Otta, con la felicidad del caso.

“Fue un partido difícil, una cancha muy complicada, un equipo bueno. Si vemos como se dio el desarrollo del segundo tiempo, después de la expulsión, ganamos el partido que menos esperábamos”, reconoció el entrenador. Y la clave estuvo en “creer, sostenerlo, sufrirlo, ellos son un buen equipo, por momentos nos metieron a centros en un arco, difícil, lo soportamos pero la clave fue creer”, sumó.

El cordobés de Río Tercero confirmó la formación titular minutos antes del cotejo ante el ‘Lobo’ mendocino, lo que incluyó un cambio de dibujo táctico, dejando de lado el 4-4-2 para salir en busca de la tan ansiada victoria con un 4-3-3.

“Pensábamos que en una cancha tan amplia los espacios iban a aparecer”, reconoció Otta, que luego analizó: “En el PT salió muy bien; Acosta y Protti fueron muy peligrosos, en el ST con el cansancio del ritmo del partido, la cancha, el pasto, nos costó un poco más, sufrimos los últimos minutos, pero gracias a dios tenemos jugadores desequilibrantes que en cualquier momento pueden generar una jugada como la de Mendieta y tenemos a Lucas (Blondel) que está en un momento muy bueno y definimos el partido”.

Tres goles en cinco partidos son los que lleva el defensor Blondel, ahora devenido en mediocampista. En relación a su nueva posición el DT contó: “En las dos posiciones rinde muy bien, lo viene haciendo muy bien. Pensamos que para que entre Acosta, y tener tres delanteros, la mejor opción era con Lucas ahí, está pasando un momento tan bueno que en el lugar que juegue rinde”.

Atlético sintió la expulsión del uruguayo Sergio Rodríguez a los 34 del complemento. El local se fue con todo en busca del empate y le trajo complicaciones. Fue otro partido. “Hasta ese momento era un partido parejo, nosotros habíamos logrado en el PT la ventaja y la estábamos sosteniendo pero después de la expulsión ellos se vinieron, nos costó mucho, lo sufrimos pero gracias a Dios en la última jugada pudimos ganarlo”, reconoció Otta.

El torneo recién empieza y queda muchísimo camino por recorrer. Claro está que luego de cuatro juegos sin triunfos ya era necesario sumar de a tres. “Este plantel se armó para ser protagonista”, apuntó el entrenador, que luego agregó: “Tenemos un plantel de gran jerarquía como para ser protagonistas. Lamentablemente en Adrogué, ganando, se nos escapó sobre el final un partido que ya estaba cerrado, nos pasó con Tigre algo raro, un gol dudoso y el equipo hizo méritos como para no perderlo, no lo pudimos empatar, hicimos méritos para ganar en Defensores de Belgrano, ya estaba ganado y lamentablemente, después de haber jugado un mal partido, nos empatan sobre la hora, con Quilmes deberíamos haber tenido más. El equipo está para ser protagonista pero eso te lo dan las victorias”.

Atlético volverá a jugar de visitante y en relación al juego que se le viene, el próximo sábado ante el ‘Albo’, Walter Otta declaró: “Hay que ir a ganar a All Boys, este equipo te obliga a eso. Ojalá podamos lograrlo, podamos seguir sumando y después hacernos fuertes en casa. Hemos tenido mucha mala suerte, con Quilmes hicimos todo para ganarlo, erramos un penal, hicimos méritos suficientes como para anotar más de un gol y lamentablemente no pudimos, ahora ganamos acá y empezamos a sumar”.