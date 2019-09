Capítulo dos de Copas Deportes 17 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

FOTO PRENSA UNION FESTEJO EN EL CLASICO. / La Séptima de Unión venció 4-2 al Deportivo Libertad.

El certamen de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su segunda fecha. Todo lo ocurrido en la Copa de Oro y Plata. Los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada uno:



COPA DE ORO

Quinta División: Unión de Sunchales 2 (Alan Ruiz x 2) vs Deportivo Libertad 2 (Gabriel Ronco y Gastón Cejas), Ben Hur 4 (Tomás De Hoop, Faustino Cerda y Tobías Seguro x 2) vs. Atlético de Rafaela 2 (Darío Rostagno x 2).



Sexta División: Unión de Sunchales 1 (Julián Kerk) vs Deportivo Libertad 0, Ben Hur 3 (Juan Ferrero x 2 y Agustín Bianciotto) vs. Atlético de Rafaela 1 (Emanuel Querini).



Séptima División: Unión de Sunchales 4 (Porra x 2, Salame x 2) vs Deportivo Libertad 2 (Leonel Baigorria y Axe Grabenvarter), Ben Hur 1 (Luciano Bravo) vs. Atlético de Rafaela 2 (Tomás Aguirre y Teo Comini).



Octava División: Unión de Sunchales 1 (Francisco Andreo) vs Deportivo Libertad 0, Ben Hur 0 vs. Atlético de Rafaela 0.



Novena División: Unión de Sunchales 0 vs Deportivo Libertad 1 (Arturo Eurich), Ben Hur 0 vs. Atlético de Rafaela 3 (Francisco Gramaglia x 2 y Tomás Pérez).



Novena Especial: Unión de Sunchales 2 (Juan Ball x 2) vs Deportivo Libertad 1 (Thiago Gonella), Ben Hur 2 (Genaro Simondi y Juan Alderete) vs. Atlético de Rafaela 3 (Thomas Hernández, Gianluca Amadio e Ignacio Zehnder).



Categoría 2007: Deportivo Libertad 0 vs Unión de Sunchales 0, Atlético de Rafaela 11 (Juan Argañaraz x 4, Gino Franzetti, Gian Alleman x 2, Valentino Gandín x 2, Renato Sánchez y Matías Herrero) vs Ben Hur 0.



Categoría 2008: Deportivo Libertad 1 (Catriel De los Santos) vs Unión de Sunchales 1 (Alexis Ledesma), Atlético de Rafaela 5 (Nicolás Wabeke x 2, Felipe Soperez, Antonio Condrac y Santiago Arnolfo) vs Ben Hur 0.



Próxima fecha (3ª): Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales, Dep. Libertad vs Ferrocarril del Estado. Libre: Ben Hur.



COPA DE PLATA

Quinta División: 9 de Julio 2 (Gonzalo Gorosito x 2) vs. Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 0 vs. Sportivo Norte 0, Brown de San Vicente 3 (Franco Lechman, Facundo Hang y Agustín Pastorizo) vs. Argentino Quilmes 0.



Sexta División: 9 de Julio 3 (Elías Ardissono x 2 y Lorenzo Perretti) vs. Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 0 vs. Sportivo Norte 0. A Quilmes le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: 9 de Julio 1 (Luca Cardoni) vs. Independiente San Cristóbal 1 (Benjamín Benítez), Peñarol 1 (Santiago Sarco) vs. Sportivo Norte 0, Brown de San Vicente 1 (Valentín Pepe) vs. Argentino Quilmes 0.



Octava División: Brown de San Vicente 4 (Facundo Isla x 2, Román Sotelo y Alan Marcon) vs. Argentino Quilmes 1 (Jeremías Ludueña). A 9 de Julio y Peñarol les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: 9 de Julio 0 vs. Independiente San Cristóbal 1 (Bautista Miranda), Peñarol 1 (Rafael Russo) vs. Sportivo Norte 1 (Lautaro Alderete). A Brown le dieron los puntos ya que Quilmes no presentó la divisional.



Categoría 2007: Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 1 (Juan Ignacio Ante), Argentino Quilmes 0 vs Brown de San Vicente 1 (Pedro Aimetta). A Peñarol le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 1 (Gastón Bouhier), Sportivo Norte 0 vs Peñarol 0, Argentino Quilmes 5 (Alexis Manzanares x 2, Benjamín Acosta, David Salas y Facundo Mendez) vs Brown de San Vicente 0.



Próxima fecha (3ª): Ind. San Cristóbal vs Brown de San Vicente, Argentino Quilmes vs Peñarol, Sportivo Norte vs 9 de Julio.



Nota: En Infantiles se invierten las localías.