Opel presenta modelos eléctricos en el Salón del Automóvil de Frankfurt Automotores 17 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tras salir en dos años de sus números rojos, Opel continúa asombrando con sus avances en la electrificación de su gama. Además lo está realizando con los pies en la tierra como lo ha demostrado en el Salón de Frankfurt.



OPEL CORSA

ELECTRICO

Tanto es así que el Corsa-e, con 330 km de autonomía en ciclo WLTP y 136 CV de potencia se ha convertido en uno de los modelos más destacados de la feria por poner pies a la tierra en una siempre complicada electrificación.

Su pequeño tamaño y su suficiente autonomía para los desplazamientos diarios e incluso semanales -el conductor medio no pasa de los 50 km diarios-, le hacen contar con todo el sentido para la ciudad pero también para los trayectos interurbanos.

Se trata de un cinco plazas que, con un completísimo equipamiento y sin descuentos ni incentivos que rebajarán su precio aún más, parte de unos contenidos 29.900 euros pudiendo encargarse ya en España. No es barato, pero lo que ofrece lo vale por lo que se pudo ver en el Salón y su cifra de salida seguro que se verá rebajada por las ayudas a los vehículos eléctricos. Asociado a él, Opel presentó el Corsa-e Rallye, el primer eléctrico "carreras cliente" pensado para la competición que marca su nombre.



GRANDLAND

X HYBRID4

En cuanto al Grandland X Hybrid4, se trata de un todoterreno con dos motores eléctricos, uno por eje, que le proporcionan una potencia de 300 CV y una autonomía 100% eléctrica de 52 km (WLTP).

Esta se suma a los más de 500 km que otorga el depósito de gasolina, lo que elimina la ansiedad y molestias de la recarga eléctrica en los viajes largos. Sus dos motores eléctricos le proporcionan tracción total y llegará en la primavera del año que viene con un cambio automático de ocho velocidades y sistema de regeneración de energía de la frenada.

Estos son sólo el inicio de un camino que hará que en 2024 todos los modelos de Opel tengan una versión electrificada. Esto incluye a los comerciales ligeros y sus derivados, como el Combo Life, y Combo Cargo, ambos con versiones a batería 100% eléctricas y el monovolumen Zafira Life, así como la furgoneta Vivaro, con versiones híbridas. Esta Vivaro híbrida será la primera en llegar, pues estará en el mercado ya el próximo año. Aún más allá, el Opel Zafira Life será también el primer modelo de la marca que montará la propulsión por pila de combustible, aunque aún en desarrollo y cuyo lanzamiento futuro aún no está definido.



EN COMBUSTION

Pero a la vez Opel se ha desdoblado con coches de combustión tan interesantes como los nuevos Corsa, Astra y Zafira Life.

La versión de combustión del primero, con motores diésel y gasolina, proporcionará el volumen de ventas a este modelo, partiendo sin financiación ni descuentos de los 16.300. En cuanto al Astra de cinco puertas y su versión Sports Tourer hacen gala de una sobriedad de consumos ejemplar que los coloca entre los más ahorradores del mercado. Los cinco motores térmicos del Astra más eficiente de todos los tiempos expulsan menos de 100g/km de CO2, consiguiendo reducir las emisiones en un 21% respecto a su predecesor.

El Zafira Life, otra de sus novedades de este Salón, llega con tres longitudes de de carrocería: Corta o S con 4,60 metros; Media o M con 4,95 y Larga o L con 5,30 metros todas con hasta nueve asientos.

Además, la marca lanza su servicio de conectividad Opel Connect con llamada de Emergencia, Avería y conexión compatible para el móvil con Apple CarPlay y Android Auto a partir de 300.

Unos útiles servicios que permiten el bloqueo/desbloqueo de puertas, la activación de bocina y luces para encontrar el coche en el estacionamiento, programación de la carga en los eléctricos o el preacondicionamiento térmico, entre otras muchas funcionalidades. (Fuente: El Mundo Motor).