El Concejo abre la semana con temas importantes

En la reunión de comisión que abrirá la semana los concejales tendrán que dar despacho a dos proyectos importantes impulsados por el Ejecutivo, y que son necesarios en el marco de la crisis que al igual que en el resto de las administraciones municipales impacta en la de Castellano.

Hay dos expedientes que serán tratados hoy, en los que por un lado se solicita habilitar la compra directa de algunos insumos que hoy son críticos, y en donde el habitual procedimiento genera la imposibilidad de conseguir precios o directamente no obtener dichos insumos. Por otro lado, se le dará tratamiento a un proyecto para modificar los montos de contratación, que hace desde 2015 que no se modificaron.

También y tras la reunión del último viernes entre los ediles y representantes del Seom y la secretaria de control y auditoría, Amalia Galanti, por el pase a planta permanente de 60 contratados que desde hace dos años no se lleva a cabo, los concejales analizarán en comisión el proyecto impulsado por el oficialismo y le darán despacho para luego votarlo el jueves en la sesión.

“El PJ le va a dar despacho pero nosotros seguimos teniendo algunas diferencias, que tienen que ver con que si aceptamos el pase de 60 contratados a planta permanente, vamos a pedir la disminución de los contratos, ya que ellos pretenden seguir manteniendo el número y nosotros decimos se pueden disminuir”, señaló, al ser consultado, el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti.

Por su parte el justicialista Jorge Muriel confirmó que intentarán desde el bloque justicialista darle despacho, ya que tienen la convicción de la importancia que tiene ese proyecto, sobre todo después de recibir las explicaciones y fundamentos por parte del secretario del sindicato de empleados y obreros municipales, Darío Coco y de la secretaria Amalia Galanti.