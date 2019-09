Agónica victoria de Atlético en Mendoza

(Especial para LA OPINIÓN). - Para el infarto. Atlético de Rafaela pudo conseguir la tan ansiada victoria. Esa que tanto se le venía postergando. Ayer, se impuso por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como visitante, en uno de los juegos correspondientes a la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

De la mano de Lucas Blondel, el goleador que tiene la “Crema” en este comienzo de campeonato, se quedó con un agónico triunfo en tierras mendocinas y respira luego de un comienzo de cuatro sin victorias. Tremenda muestra de carácter del equipo de Walter Nicolás Otta, que jugando con un menos -se fue expulsado Sergio Rodríguez en 34m ST- se lo empataron a un minuto del final, no bajó los brazos, no se conformó con lo que era un punto, fue por todo y lo ganó.

A los 28 minutos del primer tiempo Atlético abrió el marcador. Ijiel Protti metió un buen cabezazo que se desvió en Renzo Vera y el defensor terminó metiendo la pelota en su propia valla. El resto de las emociones llegaron en el complemento.

A los 44, Jacobo Mansilla, de cabeza, puso el empate para los mendocinos pero los rafaelinos no se dieron por vencidos. Una gran jugada de Junior Mendieta que asistió a Blondel y así, el defensor ahora jugando como mediocampista, anotó el 2-1 final.

La campaña de Atlético no venía siendo respaldada por los números, por eso, el triunfo de ayer vale más que tres puntos en este comienzo de torneo.



Las formaciones y datos del partido:



Gimnasia de Mendoza: Tomás Marchiori; Federico Mazur, Diego Mondino, Renzo Vera y Leandro Aguirre; Brian Zabaleta (62m Jacobo Mansilla), Santiago López, Maki Salces (73m Fernando Cortés) e Iván Ramírez; Gonzalo Bereterame y Ignacio Morales (55m Lisandro Cabrera). Suplentes: Tomás Giménez, Brian Alferez, Lucas Carrizo y Nicolás Romano. DT: Diego Pozo.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez; Leonardo Acosta (64m Junior Mendieta), Alan Bonansea (70m Denis Stracqualursi) e Ijiel Protti (76m Alexis Niz). Suplentes: Nahuel Pezzini, Reinaldo Alderete, Ángelo Martino, Matías Godoy. DT: Walter Nicolás Otta.



Gol en el primer tiempo: 28m Renso Vera e/c (AR).

Goles en el segundo tiempo: 44m Jacobo Mansilla (G) y 45m Lucas Blondel (AR).

Incidencia: Expulsado: 34m ST Sergio Rodríguez (AR) por doble amonestación.

Amarillas: López, Mondino, Vera, Ramírez y Mazur (G); Rodríguez, Bonansea y Liporace (AR).



Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Pablo Gimánez.

Asistentes: Calegari y Carlos Qualizza.

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez.