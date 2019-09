La ciudad tuvo una nueva convención de comic Información General 16 de septiembre de 2019 Redacción Por Desde el jueves 12 y hasta el sábado 14 el Complejo Cultural del Viejo Mercado tuvo a apasionados de las historietas, video juegos, superhéroes, literatura fantástica participando, con entusiasmo, de toda la propuesta.

FOTO CP// MULTICON./ Varias jornadas con especial convocatoria reunieron a los amantes de la historieta.

El pasado sábado, el Complejo Cultural del Viejo Mercado fue el escenario de un gran evento: la tercera edición de la Multicon Rafaela, la alternativa local a las convenciones nacionales del comic que se realizan en las grandes ciudades de nuestro país.

Por el corredor del Complejo circularon cientos de niños, adolescentes y adultos que compartieron su pasión por este género y disfrutaron de una diversidad de actividades como charlas, microcine, desfile, videojuegos, entre otras. Incluso, muchos de los asistentes, asistieron disfrazados de sus personajes favoritos para aportar su originalidad al evento.

La Multicon ha conseguido instalarse en la ciudad, y reunió temas como las historietas de superhéroes, el manga y el animé (los dibujos y la animación japonesa), los videojuegos, la literatura fantástica (El señor de los anillos, Harry Potter), el cine y la televisión contemporánea.

Mario Russo es uno de los jóvenes que inició la convención en el año 2017 y contó que “fue una idea de locos entre amigos para recuperar la nostalgia cuando éramos más chicos que no existían este tipo de eventos, pero mirábamos lo que sucedía en Estados Unidos y Buenos Aires, donde sí existían y siempre añorábamos que haya algo así en Rafaela”.

“Crecimos y dijimos: Vamos a hacerlo. Así que nos pusimos a trabajar y fue como surgió la primera Multicon en el 2017. Este tipo de eventos trabaja con lo que es historietas, videojuegos, películas, series, el abanico es muy amplio. En esta ocasión nos centramos en las películas de Harry Potter y en videojuegos de Mario Bros y la película de la Guerra de las Galaxias”, amplió Russo.

También dijo que “el público rafaelino siempre acompaña, hay un público muy fiel que lo sigue y le pone empeño. No solo asisten los adolescentes sino niños, jóvenes y adultos que acompañan. Es un evento para toda la familia”.

Cabe aclarar que este año, la Municipalidad de Rafaela se sumó como coorganizadora aportando una grilla de actividades previas que comenzó desde el jueves 12 de septiembre, todas con entrada libre y gratuita.

Al igual que la edición anterior, estuvo presente el grupo rosarino de Star Wars, se brindaron talleres de dibujo y torneos de juegos de mesa, participaron editoriales independientes invitadas de todo el país, tiendas de ventas, concurso de disfraces y la presencia de una gran cantidad artistas del mundo del comic y la animación: Salvador Sanz de Buenos Aires, Bluro de La Plata, Agustina Manso de Rosario, Sebastián Mercau, Os Pietro, Erwin Widmer de Santa Fe y una gran cantidad de rafaelinos como Facundo Caffaratti, Anto Blue, Gino Bolatti o Flora Gretter, entre otros.

La Banda Municipal también acompañó con música de las historias más grandes del cine y personajes como Harry Potter, The Avengers, Stars Wars, Los Simpson y Piratas del Caribe.

A partir de las 19, la destacada historiadora de la historieta Judith Gociol -quien además de su producción literaria sobre el género, coordina el Archivo de Historietas y Humor Gráfico Argentino de la Biblioteca Nacional-, ofreció una charla destinada a docentes e interesados en la literatura denominada ¿La historieta argentina murió?, a través del programa Rafaela Lee de la Secretaría de Educación.