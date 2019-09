Lacunza presentará el Presupuesto 2020 Nacionales 16 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA LACUNZA. Ministro de Economía de la Nación.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentará hoy el proyecto de ley de Presupuesto 2020 en la Cámara de Diputados, aunque la iniciativa no se tratará hasta después de las elecciones del 27 de octubre.

Lacunza expondrá los puntos principales del presupuesto nacional ante los diputados a partir de las 15:00 en el Salón Delia Parodi, aunque algunos de los ítems ya fueron dados a conocer por el Ministerio de Hacienda.

El proyecto prevé un dólar a $67 en promedio que llegaría a $75 para fines de 2020, un crecimiento de la economía del 1% y un nivel de inflación del 34%, mientras que no contempla la refinanciación de la deuda ya que la deberá decidir el Parlamento.

Según fuentes del Palacio de Hacienda, el Presupuesto 2020 mantendría la meta de superávit fiscal primario del 1% del PBI, un resultado financiero del 2,5% y un crecimiento económico del 1% tras una caída estimada para este año del 2,6%.

El Gobierno redujo así las estimaciones de crecimiento del 3,5% proyectadas al enviar, a mediados de año, el adelanto presupuestario.

Se estima que los recursos totales crecerían un 47% y las erogaciones un 36%.

Lacunza presentará oficialmente el Presupuesto en la Cámara de Diputados para cumplir con la Ley de Administración Financiera, que obliga al Ejecutivo a ingresar el proyecto el 15 de septiembre o el primer día hábil posterior en esa cámara, pero el debate tendrá que esperar.

Tanto el oficialismo como la oposición afirmaron que tanto el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda como el posterior debate en el recinto no se llevará a cabo hasta que concluya el proceso electoral.

En la última sesión de la Cámara baja el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, confirmó que la iniciativa se tratará "después de las elecciones, como se hizo en 2017", cuando el Congreso esperó a que finalizaran los comicios legislativos.

En la bancada del Frente para la Victoria indicaron por su parte que el tratamiento comenzará, más precisamente, después del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores nacionales y, según confían en ese espacio, un nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández.