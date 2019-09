"La fuente de información pública nos sirve a todos" Locales 16 de septiembre de 2019 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela lleva a cabo el operativo de actualización de datos de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Mapa Social de Rafaela. "La información nos sirve para delinear políticas públicas, ya que estamos en constante vínculo con las organizaciones", explicó María Betania Albrecht, de la Subsecretaría de Gestión y Participación.

FOTO RADIO ADN DETALLES. Los brindó María Betania Albrecht, que trabaja en la Subsecretaría de Gestión y Participación.

En el año 2014 se llevó a cabo por primera vez un Mapa Social en la ciudad. Un trabajo que se actualizó dos años más tarde y que ahora, a mediados de 2019, busca un nuevo relevamiento según lo establece la Ordenanza N° 5.003, que indica que debe renovarse en períodos que no superen los cuatro años.

Este es, sin lugar a dudas, un instrumento que colabora en la redacción de políticas públicas que se articulan con el sector privado para llevar adelante programas que aporten al trabajo y desarrollo de las organizaciones. Gracias a esta herramienta, las distintas instituciones de la sociedad civil, tienen a su disposición información que les permite pensarse a sí mismas y llevar adelante nuevos trabajos en forma conjunta en el territorio.

"Es una actualización de datos del Mapa Social, de las organizaciones de la sociedad civil, que comenzó en el 2014 con el primer relevamiento en conjunto", explicó en primera instancia María Betania Albrecht, funcionaria que trabaja en la Subsecretaría de Gestión y Participación, remarcando además el operativo de actualización de datos de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Mapa Social de Rafaela.

"Dada la importante trama que hay en nuestra ciudad. Las OSC son organizaciones de carácter privado que realizan tareas de bien común y que no tienen finalidad de lucro. Justamente para esto también hay otro censo específico que está lleno de buenas voluntades y eso es mucho en nuestra ciudad. Además se adhiere el programa Incluirse del Centro Comercial de nuestra ciudad, promovidos por ellos también", dijo Albrecht al respecto.



TRABAJO DE CAMPO

En el año 2014 este trabajo se desarrolló con todos los detalles, con el mapeo, con el mapa social y se replicó en el sistema del mapa urbano de Rafaela para poder ubicar a todas las organizaciones de la sociedad civil y el año pasado, con la Ordenanza que establece que cada 4 años hay que hacer una actualización. Recordemos que el municipio llevó a cabo en el año 2016 una actualización por mutuo propio y este año se lleva a cabo la oficialización. "Esto es una fuente de información pública que nos sirve a todos; Estado, organizaciones, privados, particulares y a nosotros para delinear políticas públicas, ya que estamos en constante vínculo con las organizaciones", dijo la funcionaria.

Por este motivo, el equipo del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), establece contacto por distintos medios (mail, teléfono o personalmente) con todas las instituciones relevadas en la edición anterior.

"El concepto de organización de la sociedad civil tiene distintas posturas, pero nosotros tomamos una postura mediana tirando a amplia, porque no están las asociaciones que tienen personería jurídica, y aquellas que tengan una mínima organización con un referente que puedan brindar datos van a estar incluidas", dijo Albrecht y agregó que "por eso esto es un llamado también, ya que no podemos conocerlas a todas. Hay que recordar que desde que se hizo el anterior relevamiento que dio un resultado de 393 instituciones, al día de hoy, surgieron muchas nuevas, grupos que tienen finalidades de bien común que son una organización que serán convocadas para participar para que nos beneficia a todos y no queremos que quede afuera ninguna", dijo al respecto.

A modo de cierre, se refirió a la parte legal, donde dijo que "el tema de la personería jurídica se maneja desde otro lado y por supuesto que es una autorización estatal que se tramita en la provincia, pero que tiene que ver con sus propias funciones de la organización. Habrá cosas que las propias organizaciones no podrán hacer al no tener personería jurídica, pero en eso, puntualmente, nosotros no vamos a intervenir. Los datos que tomemos van a ser confidenciales, vamos a pedir autorizaciones, es una declaración jurada, pero la idea es replicar en el mapa urbano los datos de contacto de la entidad", explicó.

En tanto, sostuvo que "cuando se produjo el boom de las organizaciones, que fue en los años 90', tuvo que ver con el contexto socio-económico. No sé si decir que le aliviana el trabajo al Estado, pero es un trabajo articulado necesario, ya que el Estado trata de llevar a lo que más puede, pero hay lugares en donde es inevitable que la información a tiene la que está ahí. Las organizaciones de sociedad civil trabajan con distintas cosas, no todos trabajan con la urgencias, sino con espacios de recreación, potenciación de actividades, y no todas trabajan con la asistencia ante la urgencia", finalizó.