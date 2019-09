Avances para tratar el Linfoma de Hodgkin Sociales 16 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - En los últimos años se produjo una verdadera revolución en el manejo de múltiples enfermedades oncohematológicas como determinadas leucemias o mielomas y recientemente se presentaron en Argentina novedades para el tratamiento del linfoma de Hodgkin, aquella condición poco frecuente que afectó al actor Facundo Arana a sus 17 años.

La doctora Marta Zerga, Directora del Área Médica del Instituto Ángel Roffo, UBA y Médica de Planta del Hospital Alemán, explicó en diálogo con NA que "se han producido grandes avances en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas, gracias al desarrollo de nuevos agentes biológicos".

"El tratamiento del linfoma de Hodgkin resulta exitoso en gran parte de los pacientes, logrando la curación de la afección en un alto porcentaje de los casos (más del 80 %) con tratamiento quimioterápico convencional. En algunos casos, el tratamiento se complementa con radioterapia", señaló Zerga.

En ese sentido añadió: "En los últimos años, se han producido grandes avances en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas, gracias al desarrollo de nuevos agentes biológicos. Dentro de este grupo de fármacos, el brentuximab vedotin es un anticuerpo monoclonal conjugado con actividad contra la célula tumoral del linfoma de Hodgkin, y que ha demostrado su utilidad en determinadas instancias de la enfermedad, como la enfermedad recaída".

"Si bien la mayor parte de los pacientes se presentan con estadios iniciales de la enfermedad y pueden curarse con el tratamiento quimioterápico convencional, en los pacientes que son diagnosticados en estadios avanzados de la enfermedad, y especialmente cuando presentan factores pronósticos desfavorables, el brentuximab vedotin en combinación con la quimioterapia convencional ha mostrado resultados favorables en términos de sobrevida libre de enfermedad en los estudios de investigación (Estudio ECHELON 1)", indicó.

En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó recientemente el uso de brentuximab vedotin en una nueva indicación, esta es la primera terapia dirigida indicada para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin en estadio III o IV sin tratamiento previo, en combinación con quimioterapia.

Esta enfermedad venía tratándose de la misma manera hace 40 años, con un esquema de quimioterapia y, si era necesario, radioterapia, pero ahora cuenta con una terapia dirigida desarrollada por el laboratorio Takeda, que específicamente bloquea un antígeno conocido como CD30, presente en la superficie de las células enfermas de muchos pacientes.



¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

La doctora Zerga explicó que "los linfomas son enfermedades tumorales del tejido linfoide. En la mayor parte de los casos se originan a partir del tejido linfoide de los ganglios, pero en otros casos lo hacen a partir del tejido linfoide del bazo, la médula ósea o incluso de otros órganos (linfomas extranodales)".

Asimismo añadió: "Constituyen una gran variedad de entidades.

Una de ellas se denomina Linfoma o Enfermedad de Hodgkin, mientras que el resto se denominan en conjunto Linfomas no Hodgkin, dentro de los cuales existen más de 50 variedades diferentes".

"El linfoma de Hodgkin tiene dos picos de incidencia, uno más importante en los adolescentes y adultos jóvenes, y otro pico en el adulto mayor. Se lo sospecha clínicamente frente al agrandamiento no doloroso de uno o varios grupos ganglionares, sin una causa que lo justifique", expresó.

La especialista agregó al respecto: "Puede afectar a ganglios fácilmente palpables y/o a ganglios profundos, especialmente en el tórax (mediastino), o el abdomen, a veces con agrandamiento del bazo y del hígado. En algunos casos se presentan síntomas generales inespecíficos como pérdida de peso, sudoración especialmente en la noche, fiebre vespertina sin infección y/o picazón sin lesiones aparentes de la piel. Ocasionalmente puede presentarse con alteraciones en los análisis de sangre".

"Una vez confirmado el diagnóstico, generalmente mediante una biopsia ganglionar con el estudio patológico correspondiente, el hematólogo realiza una serie de estudios (exámenes de laboratorio, tomografía, examen de la médula ósea, etc), para definir la extensión de la enfermedad", manifestó Zerga.

Tras la aprobación del uso de brentuximab vedotin en una nueva indicación, esta es la primera terapia dirigida indicada para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin en estadio III o IV sin tratamiento previo, en combinación con quimioterapia.

El doctor Martin Hutchings, integrante del Departamento de Oncohematología del Centro Finsen del Hospital de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, dijo durante su visita a Argentina: "La incorporación de esta alternativa terapéutica como primera línea de tratamiento muestra que puede usarse en adyuvancia con las combinaciones de quimioterapia convencionales, sumándoles eficacia y aumentando el potencial de curación de estos esquemas de tratamiento".

En estadios avanzados, este tratamiento, en combinación con quimioterapia, logró reducir un 23% el riesgo de progresión, muerte o necesidad de terapia anticancerígena adicional, lo que representa resultados sin precedentes.

Los datos corresponden al estudio ECHELON-1, de fase III, que incluyó a 1334 pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado y para el doctor Hutchings, las principales conclusiones de este estudio y que tienen relevancia clínica "son los resultados en la mejoría de la sobrevida libre de progresión y la clara tendencia hacia una mejor sobrevida general en pacientes de alto riesgo".