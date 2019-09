"Ganamos la medalla plateada"

El entrenador de la Selección argentina de básquetbol, Sergio Hernández, se mostró ayer reflexivo pese a la dolorosa derrota frente a España en la final del Mundial de China y aseguró que no perdieron el título, sino que ganaron "la medalla plateada".

"En el partido, España nos dominó de punta a punta, fue muy superior, tiene un equipo tremendo. Todo lo mal que jugó Argentina hoy fue producto de ellos, no tenemos excusas. Estábamos con la ilusión, preparamos el partido, pero todo lo que sucedió fue mérito de España", analizó en declaraciones a TyC Sports.

"Para resumirlo, hoy no perdimos la final del mundo, hoy ganamos la plata. Esto es histórico, es motivo de orgullo, es algo para que reflexionemos nosotros primero, que cuando hay compromiso, trabajo y apoyo se consiguen resultados", valoró el bahiense, quien destacó que esta Selección apenas perdió dos partidos oficiales en los últimos 60 días (el anterior ante México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019).



FRANCIA FUE TERCERO

Francia se colgó su segunda medalla de bronce consecutiva en el Mundial de básquetbol masculino, dominando a Australia por 67 a 59, este domingo en Pekín. Los galos, que habían subido al podio mundial por primera vez en la anterior edición en España en 2014, consiguieron remontar un partido que se les había complicado y en el que fueron 15 puntos abajo en el tercer cuarto.