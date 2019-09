Unión empató y sigue puntero

Un buen punto sumó ayer Unión de Sunchales en Pergamino, al igualar 0 a 0 con Douglas Haig en uno de los partidos de la tercera fecha de la Zona A del torneo Federal A. El Bicho Verde continúa de esta manera invicto y en el lugar de privilegio de su grupo. Otro dato no menor es que, con tres jornadas transcurridas, el arco de Leonardo Torres todavía no recibió tantos.

Los sunchalenses estuvieron mejor durante la primera mitad y contaron con algunas chances como para abrir el marcador, pero luego sintieron el desgaste tras haber viajado el mismo día del partido. Douglas Haig tuvo el control de la pelota y generó algunas chances en el complemento, pero sin demasiado riesgo para Torres.

En la próxima fecha, Unión será local frente a Boca Unidos de Corrientes. Bajo el arbitraje de Federico Guaymas, así formaron los equipos:

Douglas: Fabricio Henricot; Rodrigo Chaves, Martín Pucheta, Agustín Pezzi y Nicolás Henry (Iván Berdini); Luis Solís (Esteban López), Damián Bastianini y Ricardo Villar; Pablo Mazza, Juan Aguirre (Ezequiel Gaviglio) y Franco Coronel. DT: Sergio Arias.

Unión: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris (Martín Rodríguez), Álvaro Aguirre (Germán Rodríguez Rojas), Mateo Castellano y Diego López (Santiago Stelcaldo); Matías Valdivia y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Goles: no hubo.



OTROS RESULTADOS

La fecha tuvo también estos partidos en la Zona A: Güemes 1 (Zelaya) - Gimnasia (CdU) 0; Defensores de Pronunciamiento 4 (Rodriguez, Moreyra e/c), Laureiro y Valente) - Sp. Belgrano de San Francisco 1 (Orué); Boca Unidos 0 - Crucero del Norte 0; San Martín de Formosa 1 (Ibarra) - Central Norte 2 (Gonzalo Ríos y Reyes -p-); Sarmiento de Resistencia 1 (Parera) - Juventud de Gualeguaychú 1 (Alfaro) y Sp. Las Parejas 0 - Defensores de Villa Ramallo 0.

Posiciones: Unión de Sunchales 7 puntos; Sarmiento y Central Norte 5; Chaco For Ever, Crucero del Norte, Defensores (VR), Güemes y Douglas Haig 4; DEPRO, Gimnasia (CdU) y San Martín 3; Boca Unidos, Juventud, Sp. Las Parejas y Sp. Belgrano 2.