Boca regresó a la punta del torneo

Boca se impuso anoche por 1 a 0 sobre Estudiantes, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la sexta fecha de la Superliga, resultado que le permitió arrebatarle el liderazgo a San Lorenzo. El cordobés Emanuel Reynoso, a los tres minutos del primer tiempo, aprovechó un rebote que el arquero Mariano Andújar dejó tras un remate de Alexis Mac Allister, y convirtió el gol de la victoria del elenco de la ribera. El triunfo le permitió a Boca escalar a los más alto de la tabla de posiciones, con 14 puntos, uno más que San Lorenzo, que ayer perdió como visitante de Colón (1-2).



MAL DEBUT DE DIEGO

Racing le amargó ayer el debut a Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata al vencerlo por 2 a 1 como visitante, en un partido disputado ante una multitud en el "Bosque" platense. El mediocampista Diego González abrió la cuenta a los 35 minutos de la primera parte para el equipo de Avellaneda, en un blooper del arquero local Alexis Martín Arias, mientras que a los 6 del segundo tiempo Matías García igualó para el conjunto local y a los 8 Matías Zaracho le dio el triunfo a la "Academia".

Pese al fervor que contagió en sus hinchas y jugadores, Maradona no pudo romper la negativa racha de sus anteriores debuts como técnico en Argentina: perdió con Deportivo Mandiyú como local por 2 a 1 frente a Rosario Central y en Racing cayó por 1 a 0 ante Ferro en Caballito. Gimnasia, de esta forma, sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones y promedios, muy complicado con la permanencia en la Superliga. El Racing de Eduardo Coudet, vigente campeón, llegó a nueve puntos en el campeonato y ésta significó su segunda victoria en fila, después de Godoy Cruz.

Presencia de Trucco: El rafaelino Silvio Trucco fue el cuarto árbitro del partido jugado en el Bosque y que fue dirigido por Diego Abal, sumando una linda anécdota para su carrera al ser parte de otro regreso de Maradona al fútbol argentino.



CLASICO EMPATE

Después de unos primeros 60 minutos opacos y cerrados, Rosario Central y Newell´s armaron un vibrante empate 1-1 en el clásico de la ciudad santafesina, que igualmente no le sirvió a ninguno en su búsqueda por escapar a la lucha por la permanencia en la Superliga. En dos minutos furiosos, Cristian Lema adelantó de cabeza a la "Lepra" a los 20, pero enseguida Claudio Riaño estampó la igualdad que terminaría siendo definitiva. Y ahí se rompió el partido, con los dos equipos yendo en busca del triunfo que le permitiera tomar un poco más de aire en la pelea por la permanencia en la máxima categoría que tiene a ambos como protagonistas.

Con la igualdad, el "Canalla" quedó igualado con Banfield a quien debería enfrentar en un partido desempate por evitar el descenso, mientras que la "Lepra" está justo por encima, en zona de salvataje.



SE VIENE TALLERES

Talleres de Córdoba aprovechó ayer el traspié de San Lorenzo para alcanzarlo en la cima de la Superliga, gracias a un triunfo ajustado como visitante por 1 a 0 frente a Banfield, que tuvo el debut de Julio Falcioni como entrenador. Por la sexta fecha, el conjunto cordobés exhibió un juego aplicado tácticamente, en el que aprovechó casi la única situación de peligro que generó, un cabezazo solitario de Nahuel Bustos, para abrir el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. Luego se vio beneficiado por la impericia de los rivales y el gran trabajo del arquero Guido Herrera, que incluso le tapó un penal y su rebote al mediocampista Nicolás Bertolo.

El "Taladro", tras la salida de Crespo y el arribo de Falcioni para su cuarta etapa en el club, tuvo mejor desempeño en el complemento pero sufrió su ineficacia, que no le permitió al menos rescatar un empate, y podría quedar en zona de descenso esta misma fecha.



NO PUDO EL ROJO

Independiente y Lanús igualaron 2 a 2, al cabo de un atractivo encuentro disputado en el estadio "Libertadores de América". Silvio Romero, a los 23 del primer tiempo y al minuto del complemento, le estaban dando un cómodo triunfo al conjunto de Sebastián Beccacece. Sin embargo, el "Granate" descontó a los 3 mediante un tiro libre de Lautaro Valenti, en tanto que el legendario José Sand, a los 8 minutos, equilibró las definitivamente las acciones.





LOS DOS DEL LUNES

Aldosivi recibirá hoy a Patronato de Paraná mientras que Vélez será local de Atlético Tucumán en el cierre de la jornada. El primero de los encuentros se llevará a cabo a partir de las 19.00 en el estadio José María Minella de Mar del Plata con arbitraje de Patricio Loustau y televisación por TNT Sports.

En Liniers se medirán desde las 21.10 con arbitraje de Darío Herrera y la televisación de Fox Sports Premium.



SE VA VOJVODA

El entrenador Juan Pablo Vojvoda dejará su cargo en Huracán tras una decisión de los directivos del club de Parque de los Patricios tras la goleada que sufrió el "Globo" por 4 a 0 como local ante River. El técnico se despedirá hoy del plantel y, si bien la dirigencia ya se encuentra en la búsqueda de su reemplazante, el presidente de la entidad Alejandro Nadur, pretende que Eduardo Domínguez regrese al club. Otro de los nombres que figuran para hacerse cargo del primer equipo de Huracán es el de Omar De Felippe.