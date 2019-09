Gobernador participó de un importante acto Locales 16 de septiembre de 2019 Redacción Por 50 AÑOS DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

El gobernador Miguel Lifschitz participó en la ciudad de Santa Fe, del acto por el 50 aniversario del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el organismo público de carácter técnico, dependiente del Ministerio de Economía, que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en la provincia.

“Para los trabajadores del IPEC debe ser un orgullo ser parte de una institución tan importante, reconocida, prestigiosa y calificada. Y para mí también lo es, porque me ha tocado, en estos cuatro años de gestión, compartir este proceso de mejoras que hemos encarado, de incorporación de tecnología y de modernización de la institución, para adaptarla a las normas y requerimientos que establece el Indec", afirmó Lifschitz.

“El Estado moderno y eficiente necesita, en todas sus áreas, de equipos técnicos consolidados y con experiencia que, de alguna manera, garanticen la continuidad de los procesos de gobierno y, al mismo tiempo, permitan renovar los recursos humanos, manteniendo una alta calidad de formación. Así que celebramos que el IPEC sea una institución de esas características, para lo cual hemos tratado de aportar en este tiempo las condiciones necesarias para fortalecer esas cualidades de la institución”, destacó.

“De más está decir la importancia que tienen las estadísticas para una sociedad, para el gobierno y para el Estado en todos sus niveles. No se pueden planificar ni generar políticas públicas sin manejar información precisa. Y el Estado necesita esa información en su relación con los ciudadanos, con los actores económicos, con su propios trabajadores”, consideró.

“El relevamiento no es un trabajo sencillo. Hay que lograr la máxima rigurosidad en la toma de datos y, después, en el procesamiento de la información. Así que el trabajo que ustedes desarrollan aquí es realmente muy valioso, importante y estratégico para el Estado provincial y para el sistema nacional de estadísticas”, concluyó el gobernador.



FUNCION PRIMORDIAL DE LOS ESTADOS

El director del IPEC, Jorge Moore, argumentó que “contar con organismos de estadísticas es una función primordial de los Estados. La elaboración de datos simples, creíbles, confiables, oportunos y completos respecto de las personas, hogares, viviendas y todo cuanto les atañe a quienes viven en ese territorio debe contribuir a la aplicación de políticas públicas y luego medir los resultados, aunque no siempre logramos todo eso al mismo tiempo”, afirmó, a lo que agregó que “hoy hay una enorme exigencia de información cada vez más desagregada, delimitada geográficamente y puntillosa”.

Otro aspecto que Moore remarcó es el “ítem federal” de los organismos provinciales y la necesidad del “trabajo conjunto” entre estos: “Eso debe ser parte de nuestros objetivos”, aseguró, y destacó la “amplia colaboración entre organismos de la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), que se extiende a otras provincias y a la ciudad de Buenos Aires” pero reconoció que “una mayor profundización de este trabajo conjunto favorecería la transparencia de desarrollos comunes”.

Finalmente, brindó una serie de agradecimientos, entre ellos, “a quienes nos dan información, que aceptan que podamos ingresar en los hogares, de los diversos establecimientos productivos, sociales, religiosos, etc. Muchos de ellos permiten que no solo recolectemos datos y números, sino que contribuyen con el pago de impuestos a la existencia del sistema”.