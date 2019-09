“Ojalá no sean sólo fuegos de artífico” Locales 16 de septiembre de 2019 Redacción Por Así lo expresó el presidente de la Cámara de Geriátricos del Departamento Castellanos, Doctor Daniel Tita, al ser consultado respecto a lo ocurrido en las últimas semanas, donde el municipio intensificó sin lugar a dudas el control en las residencias geriátricas de la ciudad y clausuró a varias de ellas por incumplir con diferentes requisitos.

Desde hace mucho tiempo desde la Cámara de Geriátricos se venía reclamando tanto al Estado local como provincial, que se controle e inspeccione a las residencias geriátricas que funcionan en la ciudad y que según manifestaron “todos saben que hay muchas que no reúnen ni el mínimo requisito para poder alojar a los adultos mayores y nadie va a ver qué pasa y como tienen a nuestros abuelos”.

Lo cierto es que en estas últimas semanas, personal de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, a través del Juzgado de Faltas de la Tercera Nominación, resolvió inspeccionar a varias residencias geriátricas, con el objetivo de conocer el estado de sus residentes y otras generalidades relacionadas al ambiente que habitaban, y ante el incumplimiento de estos requisitos se dispuso clausuras preventivas.

Al ser consultado el presidente de la Cámara de Geriátricos del Departamento Castellanos, Doctor Daniel Tita, no negó su satisfacción pero a su vez su cautela:”ojala no sean sólo fuegos de artificios”.

“Yo creo que por fin se están concretando los primeros pasos, es decir por un lado la decisión concreta del municipio de tomar la intervención necesaria para darle fin a estos lugares tan clandestinos y esto sin ningún tipo de habilitación era vox pópuli, es decir todo el mundo lo sabía pero nunca pasaba nada. Creo que el accionar hoy del municipio es respetable y ojalá pueda seguir sosteniéndolo, que no sea algo que perdure un tiempo y después como ha ocurrido en otros casos vuelven abrir sin ningún tipo de habilitación en otro lugar”, manifestó Tita.

Los principales motivos por los que se clausuraron las residencias geriátricas fueron: no tener habilitación, falta de personal necesario para la atención de los residentes, espacio físico pequeño para alojar a las personas que habitaban

Para Tita las cosas tienen que hacerla para que el abuelo pueda recibir la atención necesaria, contando con los profesionales adecuados ya sea porque tenga una discapacidad, por vejez o por otros aspectos, lo cierto es que el adulto mayor requiere de cuidados especiales que no están en discusión. La atención médica, la de enfermería, la de nutrición, la psicológica e incluso la de terapistas ocupacionales y de otros profesionales deberían estar garantizadas.

Cabe señalar que en reiteradas ocasiones, los entes de control advierten que al clausurar estos lugares se complejiza la situación de los residentes que estaban allí, ya que las camas disponibles no cubren la alta demanda.

Ante estas justificaciones el presidente de la Cámara de Geriatría señala:”muchas veces se dice que se clausuran esos geriátricos y los abuelos que no tienen plata quedan a la deriva y no es así, eso es una mentira tremenda porque para eso está la asistencia social que determina los ingresos con los que cuenta ese abuelo, si tiene hijos, propiedades y hacen una evaluación. Llegado el caso si ese paciente está desprotegido, desde Pami la Dra. Jorgelina Casineri nos llama y cedemos un lugar hasta que se los reubique., explicó Tita.

En cuanto a los roles de los diferentes niveles del Estado, el titular de la Cámara de geriatría, dijo: “hay que aclarar que el municipio tiene el poder de policía en lo que es infraestructura pero respecto al funcionamiento en cuanto a atenciones y profesionales es responsabilidad de la provincia, por eso ahora que la ciudad y la provincia van a tener el mismo color político se pueda llevar adelante el proyecto de ley impulsado por Alcides Calvo en la Legislatura y que permitiría regular el funcionamiento de los geriátricos en todo el territorio provincial, Siempre digo lo mismo, es criminal lo que está pasando con nuestros abuelos en todo el país”, concluyó Tita.