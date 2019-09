Fernández estuvo en el homenaje a De la Sota Nacionales 16 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CORDOBA, 16 (NA). - El candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el candidato a diputado nacional por la misma fuerza, Sergio Massa y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, coincidieron ayer en Córdoba en la misa en honor al ex gobernador, José Manuel de la Sota, al cumplirse un año de su muerte.

Tras la ceremonia Alberto Fernández sostuvo que "siempre" fueron amigos con De la Sota. "Trabajamos juntos durante mucho tiempo y ahora, cuando las hijas me dijeron de este homenaje, quise estar para acompañarlas", señaló durante un breve diálogo con los periodistas.

Al referirse a un posible encuentro con el gobernador Schiaretti, sostuvo que "seguramente" tomarían un café "más tarde" y aclaró que "nunca estuvimos peleados" cuando se le preguntó si se habían reconciliado.

Se manifestó "contento por el apoyo que tuvimos de muchos cordobeses" y anticipó que "vamos a seguir trabajando para que muchos más nos acompañen, porque Córdoba tiene que ser parte de la Argentina que queremos" y dijo estar "muy tranquilo esperando el veredicto de los votos".

De la Sota perdió la vida tras un siniestro vial que tuvo lugar en 2018, en una recta de la autovía Córdoba-Río Cuarto, cuando se trasladaba a bordo de una camioneta e impactó en la parte trasera de un camión, a la altura del kilómetro 781.

Schiaretti señaló: "Hoy honramos su memoria reivindicando sus convicciones democráticas, su capacidad de diálogo y sus ansias de trabajar incansablemente por unir a los argentinos", en tanto que Massa también valoró la figura del ex gobernador y la amistad que lograron a lo largo de los años.

La misa en homenaje y recordatorio de su fallecimiento se realizó en la Catedral de la ciudad de Córdoba, organizada por las hijas del político cordobés, Natalia y Candelaria, quienes participaron de la ceremonia.