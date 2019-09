Todos jugaron para Ben Hur

En la tarde de ayer se completó la séptima fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y los resultados que se registraron terminaron favoreciendo a Ben Hur, que el jueves le había ganado 1-0 a Unión, y se mantiene como único líder del torneo. Sucede que Ferrocarril del Estado le ganaba a Sportivo Norte y pasaba a la BH, pero el ‘Negro’, a cinco del final, encontró el empate y terminaron dividiendo puntos. Y en la próxima, el ‘Lobo’ visitará al elenco de Los Nogales.

El que sigue prendido es 9 de Julio, ayer derrotó 3-0 a Peñarol en Villa Rosas y quedó a dos de la cima.



Próxima fecha 8: Dep. Ramona vs Unión, Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Brown San Vicente vs Talleres María Juana, Argentino Quilmes vs Florida Clucellas, 9 de Julio vs Dep. Tacural, Dep. Libertad vs Peñarol.



Los resultados de ayer:



Libertad 3 vs Ramona 1



Cancha: Dep. Libertad.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 3-1



Goles: PT 25m Aldo Jamud (R), PT 39m Juan Albertinazzi (L), ST 11m Laureano Leiza (L) y ST 48m Enzo Fernández (L). Incidencia: ST 43m Piccard (R) le contuvo un penal a Fernández (L).



Peñarol 0 vs 9 de Julio 3



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 1-1



Goles: PT 10m y ST 2m de penal Gastón Monserrat (9), ST 44m Sebastián Acuña (9).



Tacural 1 vs Quilmes 0



Cancha: Dep. Tacural.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-5



Gol: ST 16m Marcelo Herrera (T).



Talleres 0 vs Atl. de Rafaela 3



Cancha: Talleres María Juana.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-6



Goles: ST 13m Federico Ortíz (AR), ST 24m Ignacio Re (AR), ST 28m Nicolás Peralta (AR).



Sportivo Norte 1 vs Ferro 1



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-0



Goles: ST 25m Marcos Valsagna (F) y ST 40m Rodrigo Olivera (SN).