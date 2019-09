Santiago Maldonado: un giro en la causa Policiales 16 de septiembre de 2019 Por Carlos Martino Navarro Abogado. Mat. 5-431 Leer mas ...

Se recuerda que con fecha 1 de agosto del 2017, como consecuencia de una manifestación de la comunidad mapuche sobre la ruta 40 en el territorio de Cushamen, Chubut, personal de Gendarmería nacional procedió al desalojo de la misma.

Como consecuencia de dicho accionar, se produjo la desaparición del cuerpo de Santiago Maldonado, siendo encontrado unos meses después (17.10.17) ahogado en el Río Chubut, lo que dio origen a la investigación penal no solo de su paradero oportunamente ordenada, sino de la causa de su fallecimiento.

Luego de una larga investigación, caratulada como desaparición forzada, el juez federal interviniente concluyó que no se encontraron responsables penalmente por dicho delito, lo que llevó al dictado de sobreseimiento. Esto significa la inexistencia de pruebas, que lleven a continuar investigando a una persona por determinado delito.

Los querellantes de la causa Maldonado, apelaron la resolución de sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, uno de los gendarmes imputados por desaparición forzada (art. 142 ter del CP) de Santiago Maldonado.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con fecha 5 de septiembre de este año revocó (dejó sin efecto) la resolución de sobreseimiento, y ordenó que se lleven adelante las medidas probatorias omitidas por el juez federal de primera instancia, a fines de agotar todas las líneas o hipótesis que puedan surgir de la investigación llevada adelante, en procura de lograr la verdad.

En primer lugar corresponde señalar que el juez de primera instancia, si bien no se pronunció concretamente sobre el archivo de la causa, los fundamentos expresados en la resolución atacada por los apelantes, se entiende que corría dicha suerte.

La Cámara entendió luego de estudiar la causa, que si bien el juez de grado como el fiscal trabajaron arduamente para lograr encontrar a Santiago Maldonado en primer lugar y luego descubrir el origen de su muerte, la investigación no se encuentra agotada dejando abierta otros posibles delitos a investigar.

Uno de los fundamentos esgrimidos por la Cámara para arribar a dicha conclusión, es la omisión de efectuar pruebas solicitadas por la parte querellante (representantes en interés de la víctima) en la causa, como así también la necesidad de profundizar la investigación.

Del fallo se desprende una síntesis de lo dicho, "lo cierto es que nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal, en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación, a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna u otra hipótesis delictiva".

Por tal motivo, no existe una reapertura de la causa o una nueva investigación sobre abandono de persona u otro delito en particular, como muchos medios se hicieron eco. La realidad es que conforme surge del fallo de la Cámara, se entiende que no se han llevado adelante todas las pruebas solicitadas, ni las líneas de investigación posibles, ordenando que las mismas se lleven a cabo al solo fin de despejar todas las dudas e incertidumbres que puedan existir, arribando a la verdad de lo realmente sucedido con el fallecimiento de Santiago Maldonado.