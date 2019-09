Todo lo ocurrido en la zona Deportes 16 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la tarde de ayer se disputó la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Todo lo sucedido, las posiciones y la próxima fecha:



Zona Sur: Ayer: La Hidráulica 6 (PT 41m y ST 32m Renzo Boscacci, ST 13m y 45m Bruno Bellotti, ST 16m Ariel Villanueva, ST 27m Eder Molina) vs Zenón Pereyra 3 (PT 1m Emanuel Capella, PT 33m Hernán Sviezzi y ST 2m Santiago Ríos) (Reserva: 4-0), Atlético María Juana 3 (PT 10m y 20m Mauro Lora, ST 2m Emiliano Perren) vs Deportivo Josefina 2 (PT 40m Juan Ascencio y ST 25m Lautaro Mendoza) (R: 0-2), Libertad Estación Clucellas 1 (PT 3m Emilio Moyano, de penal) vs Bochazo 2 (ST 20m Fernando Ceballos y ST 25m Hugo Ramírez) (2-2), San Martín de Angélica 2 (PT 36m de penal Germán Vannay y ST 19m Lucas Bustamante) vs Sp. Santa Clara 1 (PT 27m Octavio Cardozo) (0-1).



Posiciones: Bochófilo Bochazo 12, puntos; Sp. Santa Clara 9; Dep. Josefina 7; Atlético María Juana 4; San Martín de Angélica 4; Libertad E.C. 3; La Hidráulica 3; Atlético Esmeralda 3; Zenón Pereyra 1.



Próxima fecha (5°): Bochazo vs San Martín, Josefina vs Libertad E.C., Zenón Pereyra vs Atlético MJ, Atlético Esmeralda vs La Hidráulica. Libre: Sp. Santa Clara.



Zona Norte: Viernes: Arg. Vila 3 vs Dep. Aldao 1. Ayer: Independiente Ataliva 5 (PT 2m Daniel Boidi, PT 20m, 25m y ST 15m de penal Julio Piacenza, PT 45m Román Batistón) vs Moreno de Lehmann 2 (PT 29m Cristian Arias y PT 40m Silvio Acosta) (Reserva: 2-3), Tiro Federal 0 vs Arg. Humberto 2 (PT 40m y ST 5m Mariano Penz) (R: 0-1), Dep. Bella Italia 4 (PT 11m Carlos Paez, PT 33m Franco Galván, PT 36m Ignacio Haberkon y ST 16m Fabricio Araujo) vs Independiente San Cristóbal 1 (PT 7m Carlos Ataide) (2-2).



Posiciones: Independiente Ataliva 10, puntos; Vila 7; Moreno 6; Roca 6; Independiente San Cristóbal 4; Dep. Bella Italia 4; Arg. Humbert 4; Aldao 3; Tiro Federal 1.



Próxima fecha (5°): Humberto vs Bella Italia, Moreno de Lehmann vs Tiro Federal, Aldao vs Ind. Ataliva, Sp. Roca vs Arg. Vila. Libre: Ind. San Cristóbal.



PRIMERA C



Lo ocurrido en la cuarta y penúltima fecha, donde Aureliense quedó a un paso del título. Depende de sí mismo.



Juventud Unida 3 vs San Isidro 2 (Reserva: 1-2), Def. de Belgrano 2 vs Sp. Aureliense 3 (R: 2-2), Belgrano San Antonio 1 vs Dep. Susana 3 (R: 0-1).



Posiciones: Sp. Aureliense 8, puntos; Juv. Unida 7; Dep. Susana 7; San Isidro 4; Def. de Frontera 4; Belgrano 2.



Próxima fecha (5° y última): Atl. San Isidro vs Belgrano de San Antonio, Dep. Susana vs Def. de Frontera, Sp. Aureliense vs Juventud Unida.