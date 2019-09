Derrota y descenso Deportes 15 de septiembre de 2019 Redacción Por CRAR no pudo con UNI en Santa Fe y, a una fecha del final de la Reclasificación A, se quedó sin chances de mantener la plaza en el Top10 del TRL. En 2020 jugará el ascenso.

Un descenso es uno de los hechos deportivos más dolorosos que puede llegar a vivir un equipo. Y ayer, le tocó a CRAR. La derrota por 28 a 11 ante Universitario de Santa Fe decretó, a una fecha para el final de la Reclasificación A, que el ‘Verde’ jugará en el ascenso la próxima temporada del Torneo Regional del Litoral.

El elenco conducido por Cristian Martino venía de conseguir su primera alegría en esta última etapa del TRL 2019 y con ella, la esperanza de seguir peleando por el objetivo de permanencia. No se le dio. A pesar de un primer tiempo apretado, con un score que terminó a favor de los rafaelinos por 3-0 (penal de Santiago Kerstens) tras los primeros 40 minutos; en el complemento, se puso 8-0 con un try de Mariano Ferrero pero esa diferencia no fue suficiente. Los santafesinos fueron en busca del resultado –el único- que también necesitaban y lo consiguieron. Revirtieron el tanteador y con cuatro tries se quedaron con el partido jugado en barrio Las Delicias de la capital provincial. Los otros tres puntos para el conjunto rafaelino también fueron aportados por Kerstens.

La fecha pasada, UNI de Rosario se había asegurado uno de los cuatro lugares para el Top10 del 2020, ayer lo hizo Provincial y ahora sólo quedan dos boletos, para cuatro elencos.



Todos los resultados:



UNI SF 28 vs CRAR 11, Rowing 19 vs Estudiantes 13, Los Caranchos 24 vs Provincial 38, La Salle 17 vs UNI R 23.



Posiciones: UNI Rosario 29, puntos; Provincial 19; Rowing 17; La Salle 15; UNI Santa Fe 14; Estudiantes 13; CRAR 7; Los Caranchos 6.



La fecha 7 (el 28/09) se jugará así: Provincial vs CRAR, Rowing vs UNI SF, Estudiantes vs La Salle, UNI Rosario vs Caranchos.



RECLASIFICACION B

Ayer se jugó la 6ª y penúltima fecha: Alma Jr.37 -Tilcara 18, CUCU 5 vs Jockey (VT) 68, Regatas & Belgrano 7 vs Logaritmo 48, Cha Roga 13 vs Los Pampas 19.



Posiciones: Alma Jr. 25, puntos; Jockey VT 22; Logaritmo 21; Tilcara 19; Los Pampas 19; Cha Roga 11; CUCU 6; Regatas & Belgrano 0.



Próxima fecha (7ª): Alma Juniors vs CUCU, Tilcara vs Regatas & Belgrano, Logaritmo vs Cha Roga, Pampas vs Jockey VT.