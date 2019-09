Macri participará en la Fiesta del Milagro Nacionales 15 de septiembre de 2019 Redacción Por La presencia del Presidente generó una polémica en la Iglesia local.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El presidente Mauricio Macri viajará hoy a la ciudad de Salta para participar de la misa por la Fiesta del Milagro y su visita abrió una polémica en la Iglesia entre las autoridades que lo invitaron y quienes creen que su presencia es "inoportuna" y "será una provocación".

El Presidente viajará junto al senador nacional Esteban Bullrich y el secretario de Culto, Alfredo Abriani, para asistir a la misa que se realizará a las 10:00 en la Catedral de la capital salteña.

Macri fue invitado al evento -uno de los más convocantes y tradicionales de la Iglesia argentina- por el arzobispo de la provincia de Salta, Mario Cargnello, pero algunos miembros de la diócesis cuestionan la visita, preocupados por una posible mala reacción del público.

El encargado de expresar estos reparos fue el presbítero Raúl Méndez, quien envió un comunicado en el que consideró que se trata de una visita "inoportuna" y agregó: "En estas circunstancias su presencia será una provocación, que provocará la lógica reacción".

Méndez, que dijo representar la visión que comparte con "otros miembros del clero", sostuvo que "no tiene sentido venir a empañar la fiesta de los salteños" y, con un tono crítico, pidió que el jefe de Estado suspenda su viaje a la provincia.

"Lo más razonable es que suspenda semejante previsión y nos deje tranquilos. Más bien que se ocupe de resolver los graves problemas en que embarcó al país", lanzó el presbítero que integra la pastoral salteña.

No obstante, el arzobispo Cargnello salió al cruce de los cuestionamientos de ese sector y celebró la visita del mandatario, al afirmar que lo "honraría" su participación en la misa, al tiempo que subrayó: "Por eso me atrevo a invitarlo".

La homilía de este domingo por la mañana será llevada a cabo por Octavio Ruiz Arena, secretario para la Nueva Evangelización del Vaticano. Se trata de la última del triduo, como se denomina a los tres días de oraciones previos a la procesión del 15 de septiembre.

La procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro en Salta y la renovación del Pacto de Fidelidad cerrarán este domingo una de las fiestas religiosas más convocante del país, que durante cada septiembre moviliza a gran parte de la comunidad salteña.

Bajo el lema “Caminemos juntos como Iglesia peregrina, hacia adelante”, se realizará la procesión del Milagro, que comenzará a las 15.15, con la salida desde el templo mayor de Salta de la Cruz Procesional, para dar paso luego a la imagen de la Virgen de las Lágrimas, la de la Virgen del Milagro y finalmente la del Señor del Milagro.