Los prestadores de salud atraviesan grave situación Nacionales 15 de septiembre de 2019 Redacción Por Cámaras prestadoras de salud privada anticipan que no darán bono de $ 5.000 y alertan que peligra el pago de sueldos.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Cámaras prestadoras de salud privada aseguraron que afrontan una "gravísima" situación, mientras anticiparon al Gobierno que no podrán dar el bono que rondaría los 5.000 pesos para los trabajadores al argumentar que peligra el pago de sueldos.

Las cámaras, que representan en conjunto a más del 95% de las instituciones médico-prestadoras del país, le expusieron al Ministerio de Producción y Trabajo la "gravísima" situación del sector y reclamaron reuniones con representantes gremiales al afirmar que "si los prestadores médicos entramos en crisis, entra en crisis todo el sistema de salud argentino".

La presentación a la cartera fue realizada por clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento, geriátricos y psiquiátricos de todo el país.

Así, dieron a conocer "la delicada problemática estructural de salud en materia económica, impositiva y fiscal".

Señalaron que el rubro "arrastra la caída desde la crisis de 2018 y se agudizó todavía más con la devaluación e inflación luego de las PASO".

Si bien resaltaron que no desconocen "la necesidad de los trabajadores por recomponer lo que perdieron de sus bolsillos", sostuvieron que "no podrán pagar el bono de cinco mil pesos impuesto por el Gobierno y que está en duda el cumplimiento de los salarios pactados por convenio".

"Cuando la ecuación de ingresos y gastos ya estaba críticamente desbalanceada, en julio de este año se acordó un aumento del 32% para 2019, con cláusula de revisión para febrero de 2020, y en agosto sobrevino la catástrofe económica", indicaron las entidades.

En un comunicado, apuntaron: "El inesperado salto del dólar, la aceleración inflacionaria que cambió la proyección de 40% a 55%, la disrupción de la cadena de proveedores que dejaron de tener precios de referencia y el agravamiento del estrés financiero fueron el tiro de gracia".

El documento fue firmado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) y la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA).

También participaron de la iniciativa la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG) y la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP).