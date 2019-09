Atlético ante Gimnasia en Mendoza, y la necesidad de sumar puntos ‘gordos’

Atlético de Rafaela visitará este domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la quinta fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional, y el DT Walter Nicolás Otta no confirmó el equipo aunque no será el mismo que viene de igualar sin goles ante Quilmes, el pasado lunes.

El encuentro arrancará a las 16.00 y podrá verse en vivo por TyC Sports Play. El árbitro principal del partido será Pablo Giménez.

En cuatro presentaciones aún la ‘Crema’ no pudo hacerse de ninguna victoria, estuvo cerca pero por A o por B no ganó. Empató tres y perdió el restante. Es por eso que hoy buscará su primera alegría en el primero de los dos cotejos que tendrá como visitante (el próximo sábado va ante All Boys, 15.30 hs.) y comenzar a acomodarse en la tabla de posiciones, en la que se ubica en la parte baja con tres puntos.

Gimnasia, en tanto, suma cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. En la última fecha viene de caer 2 a 0 de visitante ante Villa Dálmine, siendo los primeros goles en contra que recibió en el torneo. Mientras que en sus cuatro partidos, sólo anotó en uno y ganó: 1-0 vs Almagro, en la segunda fecha y de visitante.

Por el lado de Atlético, su entrenador, Walter Nicolás Otta, no quiso confirmar la alineación inicial ya que en la semana probó algunas alternativas y lo definirá minutos antes del mismo juego.

Ante la ausencia de Joaquín Quinteros, quien sufrió una distensión muscular en el isquio izquierdo en el último partido, el que podría ingresar es Ángelo Martino, manteniendo así el 4-4-2. Otra alternativa podría ser el ingreso de Leonardo Acosta, lo que obligaría a cambiar el esquema. El que saldría de la formación inicial es Matías Godoy, ingresando Maximiliano Paredes o Junior Mendieta.

En definitiva, los 18 que viajaron a Mendoza fueron: Los convocados son: Nereo Fernández, Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Lucas Blondel, Franco Racca, Alexis Niz, Sergio Rodríguez, Ignacio Liporace; Emiliano Romero, Renso Pérez, Mendieta, Martino, Reinaldo Alderete; Ijiel Protti, Denis Stracqualursi, Leonardo Acosta, Alan Bonansea y Matías Godoy.



Historial chico. Atlético y el Gimnasia mendocino se enfrentaron solo una vez en el profesionalismo. Fue la temporada pasada y también en Mendoza, como ocurrirá hoy. En dicha ocasión el local se impuso por 2 a 1 con goles de Patricio Cucchi y Lucas Baldunciel; para la ‘Crema’ anotó Matías Quiroga.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Gimnasia de Mendoza: Tomás Marchiori; Federico Mazur, Diego Mondino, Renzo Vera y Leandro Aguirre; Brian Zabaleta, Santiago López, Luis Salces e Iván Ramírez; Gonzalo Bereterame y Ignacio Morales. DT: Diego Pozo.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes o Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Blondel o Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino o Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea. DT: Walter Nicolás Otta.



Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Pablo Gimenez.

Asistentes: Calegari y Carlos Qualizza.

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play