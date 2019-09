Exitosa segunda edición del “Gran Outlet” Locales 15 de septiembre de 2019 Redacción Por La actividad tuvo lugar en bulevar Santa Fe y participaron 80 locales comerciales que ofrecieron una amplia variedad de productos, todos ellos a precios reducidos. El objetivo es potenciar las ventas, y además, favorecer a la ciudadanía. La respuesta de la gente en ambos días fue excelente y los comerciantes quedaron más que satisfechos con las ventas.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD ALTO MOVIMIENTO. Muchos rafaelinos aprovecharon las ofertas de los comercios céntricos.

Durante este viernes y sábado último, se llevó a cabo la segunda edición del “Gran Outlet”, en el centro de nuestra ciudad, una iniciativa de Paseo del Centro que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales.

Durante estos dos días, en horario de comercio, 80 locales ofrecieron descuentos especiales y promociones exclusivas. De esta manera, los compradores pudieron encontrar una amplia variedad de productos, todos ellos a precios reducidos: textil, calzado, hogar, artículos para bebé, moda, juguetes, entre otras cosas. En esta nueva edición, se sumaron vinotecas y gastronómicos con promociones.

El coordinador de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Diego Peiretti, expresó: “Estamos muy contentos con la respuesta de los rafaelinos, acompañó el clima que también es importante. La gente se volcó de muy buena manera al centro, no sólo para generar compras, sino para establecer un paseo en familia. Ahora quedará una etapa de evaluación respecto a las expectativas de cada uno de los comerciantes para sacar conclusiones y seguir ajustando lo que sea necesario”. Además, el funcionario agregó: “Este evento va quedando consolidado en dos fechas que empiezan a posicionarse como mayo y septiembre, que son los fines de cada una de las temporadas”.

Esta iniciativa busca ayudar a los comercios locales a potenciar sus ventas y favorecer a la ciudadanía con precios atractivos. Cabe recordar que Paseo del Centro del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, abarca la zona definida por un lado, desde bulevar Santa Fe hasta la intersección con Tucumán y Constitución; y por otro, las calles transversales comprendidas en el tramo hasta Sarmiento y Necochea.



COMERCIOS SATISFECHOS

Ya en el atardecer de este sábado, LA OPINION realizó una recorrida en esta especie de peatonal céntrica en la que se transformó las primeras cuadras del Bv. Santa Fe. En este sentido, el movimiento de gente fue constante, entrando y saliendo con bolsas de los distintos comercios. Obviamente, aprovechando las varias ofertas, combos y promociones que ofrecía esta propuesta. Las camperas y chalecos, con un 50% de descuento en efectivo, fue uno de los rubros más solicitados por los consumidores, ya en el final del clima fresco y pensando también en la próxima temporada invernal, liquidando en algunos casos todo lo que no se pudo vender en los últimos meses. “La verdad que estamos muy contentos con la respuesta de la gente en estos dos días del Outlet. Las ventas fueron muy buenas y por suerte, en esta ocasión el tiempo nos acompañó, a diferencia de la primera edición. Ojalá esta idea se pueda repetir varias veces más en el próximo año. Y a pesar de que la economía de los ciudadanos no es buena, muchos pudieron comprar con algunos ahorros pensando más que nada en el próximo año, ya que hay mucha incertidumbre política y no se sabe cómo estará el país con el cambio de gobierno que se avecina”, declaró una comerciante del rubro calzado y vestimenta deportiva. Por otro lado, los locales de jugueterías, bicicleterías y perfumerías también fueron muy solicitados por la gente, ya que las familias, con sus hijos, también se alzaron con algunos combos económicos.

Ambas jornadas, con temperatura agradable, también fueron aprovechadas por los snack, ya que las cervezas, papas fritas, gaseosas y waffles se vendieron a buen ritmo, al igual que las heladerías céntricas, que fueron muy concurridas durante las dos jornadas ofreciendo descuentos de un 25% como para distenderse un buen rato entre amigos y familiares. Párrafo aparte para los comercios de artículos electrónicos, donde fueron muchos los interesados que consultaron precios aunque las ventas no fueron del todo positivas. “Se vendieron algunos teléfonos celulares y tablets, pero hubo muchos que preguntaron valores de TV y otros elementos pero sin realizar compras. Vimos a muchas personas que salían de nuestro local y se cruzaban al comercio de enfrente buscando seguramente los valores más accesibles, pero por lo que pudimos observar a nivel general, el rubro electrónico no tuvo un buen fin de semana”, opinó una empleada de una reconocida firma.

Por último, también fueron interesantes las consultas en las agencias de turismo, en especial una que ofrecía paquetes especiales para ir a ver los Superclásicos coperos entre River y Boca por las semifinales de la Libertadores. Por lo visto, indudablemente muchos hinchas rafaelinos del Xeneixe y del Millonario no se lo quieren perder...