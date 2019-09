Canapino en San Juan, Ogier en Turquía y Viñales en Misano Deportes 15 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En una tanda regida por la especulación, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) se impuso en la clasificación de la octava cita del año para el Súper TC 2000, que tiene como escenario al autódromo "El Zonda - Eduardo Copello" de la ciudad San Juan.

El arrecifeño no pensó en la balanza, en la última oportunidad que se utiliza el sistema de lastres, ya que desde la próxima fecha se tendrán en cuenta las posiciones del campeonato.

Canapino, en su vuelta rápida empleó 1m11s970, para quedar por delante de Leonel Pernía (Renault Fluence), Mariano Werner (Fiat Tipo) y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), que giraron en la Súper Clasificación.

En cambio, no lo hicieron Facundo Ardusso y Matías Milla (ambos con Renault Fluence), por una decisión estratégica del Renault Sport, para no tener que cargar lastres en la competencia que se iniciará a las 12:00.

Se deberán completar 38 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración en el exigente trazado sanjuanino.

Rally de Turquía: el francés Sébastien Ogier (Citroën C3) se puso al frente de la general al cabo de la segunda etapa de esta undécima fecha del calendario, superando por apenas dos décimas a Esapekka Lappi (Citroën C3).

Las notas de la jornada fueron el retraso de Thierry Neuville (Hyundai i20) al octavo puesto tras golpear su auto contra una piedra y el abandono de Ott Tänak (Toyota Yaris) por la rotura de su máquina.

En la general Sébastien Ogier lidera con un tiempo de 3h20m12s, Esapekka Lappi lo escolta a 2d y luego se ordenan Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a 1m17s1d, Teemu Suninen (Ford Fiesta) a 1m26s9d y Dani Sordo (Hyundai i20) a 2m24s7d.

MotoGP en Misano: el español Maverick Viñales (Yamaha) largará desde la mejor posición esta mañana a las 09:00 (horario argentino) en el Gran Premio de San Marino, que se disputará en el circuito "Marco Simoncelli".

Así quedó ordenada la grilla: 1º Maverick Viñales (Yamaha), en 1m32s560; 2º Pol Espargaro (KTM) a 295 milésimas; 3º Fabio Quartararo (Yamaha) a 306; 4º Franco Morbidelli (Yamaha) a 445; 5º Marc Márquez (Honda) a 477 ; 5º Marc Márquez (Honda) a 477; 6º Andrea Dovizioso (Ducati) a 773; 7º Valentino Rossi (Yamaha) a 814 y 8º Johann Zarco (KTM) a 858.