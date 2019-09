"Era utópico", reconoció Hernández

El entrenador de la selección argentina de básquetbol, Sergio Hernández, reconoció que "era utópico" llegar a la final del Mundial de China.

"Estar en una final del mundo hoy por hoy es una alegría porque no estaba en mis planes", indicó Hernández.

"Oveja" agregó que "si bien estamos lo suficientemente tranquilos, también hay que estar un poquito nervioso, que es lo que te mantiene siempre activo y competitivo".

En diálogo con la prensa, el entrenador sostuvo: "Esto era utópico hace un tiempo porque no éramos candidatos a ser campeones, pero estamos acá y lo queremos ganar. Hay cosas que, más allá de la experiencia que puedas tener, te superan".

Hernández comentó además: "Se hablaba que la zona nuestra había sido fácil y no coincido en absoluto, porque Nigeria y Rusia son equipos poderosos que podrían haber estado en esta instancia. Podés ganar un partido de manera sorpresiva, pero llegar la final del mundo no es una sorpresa".

"Hoy no hay candidatos, porque cualquiera de los dos puede ganar. Hay que saber que está la opción de perder y no hay que tenerle miedo", culminó Hernández.

Por su parte, Nicolás Laprovittola aseguró que la selección argentina le está "demostrando al mundo de qué está hecho".

"Estamos demostrando que estamos preparados para cualquier rival, para competir de igual a igual con todos y a jugar bien", agregó el jugador que es figura en el Real Madrid.

Asimismo el base del elenco argentino manifestó: "Se ve la soltura que tiene el equipo en la cancha, ya que juega de una manera que fluye y demuestra que esta muy bien preparado".

"Estamos muy bien para una final del mundo, estamos en nuestro pico más alto, lo demostramos en los últimos dos partidos y lo tenemos que hacer una vez más. No pienso en otro resultado, solo que vamos a ganar", concluyó.