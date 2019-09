El Consejo Profesional brinda facilidades a nuevos graduados Información General 15 de septiembre de 2019 Redacción Por La institución acompaña el camino de los recién recibidos. Con beneficios desde la matriculación, el Consejo recibe a los nuevos profesionales buscando facilitar su inserción en el mundo laboral y profesional.

FOTO CPCE SEDE. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la ciudad de Santa Fe.

La premisa fue allanar la inserción de los nuevos graduados en el ejercicio de la profesión. En virtud de esta necesidad, se decidió otorgar diversos beneficios que se hacen efectivos desde el momento mismo de la matriculación ya que se bonifica el 100% costo de Inscripción en la misma.

Entre otras de las facilidades se destaca la bonificación del Derecho Anual de Ejercicio Profesional, pudiendo el novel matriculado ejercer la profesión independiente sin abonar importe alguno por este concepto durante los primeros doce meses desde la matriculación y solo pagando la mitad el siguiente año. Además, los jóvenes recién matriculados contarán con un beneficio adicional en el Departamento de Servicios Sociales -DSS-, que es la importante Obra Social con la que cuentan los colegas.

Accederán a la cobertura a través del plan básico del DSS sin costo de afiliación durante el primer año y luego con una bonificación del 75% en el segundo año, del 50% en el tercero y un 25% al cuarto año. Está a su alcance decidir por una cobertura mayor, en este caso, se reconoce el monto del plan básico y solo queda a cargo del nuevo afiliado una diferencia por cubrir.

El requisito exigido desde la institución para otorgar estos beneficios es que el joven profesional se matricule dentro de los 180 días de graduado y no haber cumplido 30 años al momento de concretar la misma.

Es importante señalar también que en materia jubilatoria, la normativa de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas prevé para los 3 primeros años de matriculación un aporte mensual obligatorio equivalente al 30% del pleno y para los 3 años siguiente al 60%. Recién a partir del 7mo. año se abona el aporte total.

Por otra parte, si se asocian al Colegio de Graduados o las Asociaciones de Centro Oeste o Norte Santafesino pueden acceder a las capacitaciones institucionales de manera gratuita, tanto las presenciales como las on line, incluso las que dicta la Federación Argentina de Consejos.

Asimismo, se prevén facilidades para que el matriculado pueda comenzar a presentar los trabajos firmados digitalmente, en donde el Consejo santafesino lidera esta nueva tecnología en el país.

Estos son algunos de los beneficios instrumentados por nuestra Instituciones que tienen por objeto facilitar la inserción de los nuevos matriculados en el ejercicio de la profesión entendiendo las dificultades del inicio y buscando allanar el camino para su desarrollo integral.

Existe un fuerte compromiso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para continuar apoyando a quienes a diario enfrentan el desafío de ejercer las profesiones en ciencias económicas.