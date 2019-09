Mejor que la suerte te sorprenda estudiando Suplemento Economía 15 de septiembre de 2019 Por Guillermo Briggiler ¿Qué hacer en materia de inversiones cuando en este país no hay certezas de lo que pueda suceder mañana? El estado general de la economía no es bueno. Evidentemente no hay tiempo para bajar la guardia y hay que estar atentos por si llega la suerte.

Puedo esperar un golpe de suerte, pero puedo también atravesar mi vida trabajando y estudiando y si en el transcurrir, por azar, me toca la buena fortuna, mejor. La frase corresponde a Tomás Bulat, economista que nos dejara repentinamente pero que trascendería por su simpleza y claridad de conceptos, dos cualidades de la grandeza.

Estudiando los datos que nos da el actual “enrulado” mercado, descubrimos que tendremos las tarifas de gas, energía eléctrica, naftas y gas oil, congeladas hasta fin de año. La actual conducción económica también tratará de congelar el tipo de cambio, al menos el oficial, ya que por más que intente peinar el rulo, el mismo se seguirá haciendo legalmente a través de los mercados bursátiles e ilegalmente a través del blue. Por dicha operatoria veremos que las brechas se irán ampliando entre las cotizaciones oficiales y las paralelas.

Bajo estos condicionamientos y con el acuerdo del fondo caído, no imaginamos que el desembolso que se encuentra pendiente se materialice antes de fin de año. Decimos que el acuerdo está caduco debido a que varios de los postulados ya no se cumplen, la cotización del dólar entre bandas de flotación ya es pasado y el déficit cero ya no es más cero, debido a que se emite para pagar bonos que no estaban presupuestados y se aplican medidas que no estaban previstas en el fondeo. El déficit va a crecer por el lado del gasto, dada la conflictividad social, y por el lado de los ingresos dada la baja del Iva y de Ganancias instrumentada.

Si el desembolso del FMI no viene, habrá menos reservas de BCRA, por lo que quien posea dólares o pueda comprarlos en el oficial, realizará muy buenos negocios adquiriendo activos que se encuentren valuados en dólares, ya que el precio de estos se mantendrá a niveles del dólar oficial y los tenedores de la moneda verde pueden vender estos en mercados donde es más valorado, como en la bolsa legalmente o en el paralelo de manera no legal. Excelente momento para comprar departamentos al pozo y al costo, propiedades, maquinarias para empresas y vehículos, entre otros bienes que se valúan en dólares.

Cada vez que el Estado se inmiscuye en la economía, trastoca variables y genera negocios para quienes los ven y que quienes no lo hacen, terminarán pagando por dicha ventaja. Más libre esté la economía, mejor funcionan las variables económicas y más fácil es predecir los comportamientos. Menor gasto público hay en un país, menos impuestos se pagan, en especial deben preocuparnos los que son pagados por los que menos recursos para defenderse poseen. Es muy fácil saber cuántos impuestos pagaremos en el futuro, debemos mirar el gasto del Estado. Más gasto público significa es más impuestos, sean estos impuestos directos o tradicionales, o impuestos ocultos a través de la inflación.

Ojalá la suerte te sorprenda estudiando, y si no lo hace, igual ya has tenido buena fortuna.



