El sector del retail, un gigante dormido Suplemento Economía 15 de septiembre de 2019 Redacción Por La nueva tecnología está gestando una revolución en el sector de retail, ese tipo de comercio que se caracteriza por vender al por menor.

Por Rubén Belluomo *



Actualmente las empresas de retail quieren contar con soluciones modernizadas que puedan eficientizar su trabajo y optimizar la experiencia de compras. Quizás no se vea en cada visita a la tienda, pero el llamado para un cambio ya se está manifestando en las costumbres del comprador: 73 por ciento de las empresas de retail consideran a la tecnología móvil en la tienda como un generador de éxitos y lealtad de los clientes.

Lo que debe quedar claro es que la tecnología de cambio que se esperaba ya existe, y no hace falta buscar más para encontrarla, ya existe en muchos de las tiendas. Ya sea comprando un par de pantalones o una taza de café, es muy probable que la transacción se complete en un punto de venta móvil, algo que hasta hace poco parecía extremadamente futurista.

Ese es justamente el cambio que se está avizorando. Detrás de la escena, el progreso en áreas como la nube y la ciencia de los datos está gestando innovación en las empresas. En una encuesta reciente de innovación en retail, el 90 por ciento de las empresas de retail comentaron que consideraban que el análisis de los datos aumentaría sus ventas, y el 58 por ciento de los que respondieron categorizaron a los datos entre las tres principales prioridades estratégicas.

Otro estudio, reveló que el retail está aumentando su gasto en almacenamiento en la nube más que cualquier otro sector. Con la tecnología móvil y otras novedades como RFID y el internet de las cosas, el retail cuenta con más acceso que nunca a los datos, la capacidad de poder almacenar y analizar estos datos es clave para el éxito futuro del retail. Esta es una preocupación básica, tanto que Gartner predice que para 2020 más del 90 por ciento del gasto en sistemas para la gestión de la cadena de suministro será en plataformas basadas en la nube, las cuales son generalmente más convenientes, eficientes y más seguras que aquellas "on premise".

Las empresas de retail inteligentes prestan atención a lo que quieren sus compradores, y estos no están conformes con experiencias que parecen de los '90. ¿Qué cambió?. Internet, iPads, y los millennials, entre otros. Las empresas que quieran estar por delante del resto deben ofrecer experiencias diferentes, a medida que van adaptando nueva tecnología.

Existen plataformas tecnológicas específicas para el retail, que cuentan con las herramientas que necesitan las empresas para lograr una innovación perpetua. Ya no se trata de que tiene que ofrecer el software empresarial: es obvio que se trata de contar con tecnología de nueva generación, respaldada por análisis de big data, experiencias atractivas, y la flexibilidad y poder de la nube. La pregunta es: ¿Cómo llegamos ahí? La respuesta es simple: ¡simplemente contactando al proveedor adecuado!.



(*) Gerente Comercial de Infor para el Cono Sur. Publicado en agencia Télam.