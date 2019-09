Recursos, gastos y deuda pública

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe elaboró un informe que pone foco en la evolución de los recursos y gastos tanto en el corto como en el mediano plazo para la Administración Provincia de Santa Fe, considerando aquellos factores que de manera coyuntural fueron generando alteraciones en los recursos y erogaciones.

El trabajo incluye, además de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. Asimismo, el informe describe las aplicaciones, composición y principales características de los fondos correspondientes a la deuda pública contraída por el gobierno provincial a lo largo de los últimos años, con los diferentes organismos internacionales.

Entre otros aspectos, el informe alude a la ley N° 13.543, de junio de 2016, que autorizó la toma de U$S 500 millones, que convertidos en moneda nacional significaron $8.800,6 millones ingresados a la provincia. La ejecución acumulada a junio de 2019, fue del 94,8% ($8.343,7 millones).

Indica, asimismo, que la depredación del peso en los últimos años, significó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los fondos citados, y un incremento significativo de los compromisos de pago tanto de ésta como de las demás obligaciones contraídas en moneda extranjera. La deuda vinculada a la ley N° 13.543, ascendía a diciembre de 2018, a $18.850 millones, lo que representa una diferencia de más de $ 10.000 millones entre lo recibido y lo adeudado. Esta diferencia -aclara el CES- se incrementa a casi $ 20.000 millones, si se toma como referencia el tipo de cambio actual de $ 57,0 por dólar.



SINTESIS DEL ESTUDIO

• La tasa de cambio interanual de los ingresos fue menor a la inflación para cada uno de los primeros seis meses de 2019. El total de erogaciones creció en términos reales en tres de los seis meses.

• Durante el primer semestre se registraron cuatro meses con saldo deficitario en las cuentas públicas provinciales. El resultado financiero (antes de contribuciones y gastos figurativos) acumulado en el primer semestre es deficitario en $10.580,7 millones. Al contabilizar los conceptos figurativos, el resultado financiero deficitario asciende a $12.603,1.

• Tanto los ingresos como los gastos totales (en pesos constantes) se incrementaron, hasta casi duplicarse en el período que va desde 2008 hasta 2016. Los ingresos en términos reales muestran un estancamiento hacia 2017 y un posterior declive. En contraste, los gastos continúan en niveles estables, dando lugar a resultados negativos progresivamente mayores.

• El resultado financiero agregado anual para el período 2008-2018, arrojó valores positivos en 2010, 2016 y 2018, mientras que el resultado financiero de la Administración Central fue deficitario en todos los años a excepción de 2018.

Debido a la importante participación de la Administración Central en los ingresos y gastos, tanto corrientes como de capital, el saldo global del sector público provincial coincide en todos los años con el de esta administración, a excepción de 2010 y 2016.

• La provincia de Santa Fe, en los años 2017 y 2018 no registra deuda pública con el sector financiero nacional. Por su parte, la deuda con organismos financieros internacionales ascendió, en 2017 a $11.820,9 millones y en 2018 a $24.305,0 millones, con un incremento de 105,6%, mientras que las obligaciones con el Sector No Financiero se incrementaron de $631,1 millones a $697,5 millones entre 2017 y 2018.

• A diciembre de 2018, los principales acreedores de la provincia son aquellos incluidos en la Ley de financiamiento de obra pública N° 13.543 (con una participación del 77,6% en el total de la deuda de la provincia con el Sistema

Financiero Internacional). En segundo lugar se encuentra el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F.) con una participación del 9,7%. Completan la lista de acreedores la Organización de Países Exportadores de Petróleo (O.P.E.P.), con 6,4% de participación, Fondo Kuwait con 4,3% y el Banco Interamericano de Desarrollo con 2,0%.

• En junio de 2016 se aprobó la Ley N° 13.543. Mediante esta, la provincia recibió U$S 500,0 millones, convertidos a moneda nacional los recursos en pesos ingresados ascendieron a $8.800,6 millones. La ejecución acumulada a junio de

2019 asciende a $8.343,7 millones. Esto implica una ejecución del 94,8%.

• La depreciación del peso que tuvo lugar en los últimos años, significó una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los fondos de la Ley N° 13.543, y más aún, un incremento significativo de los compromisos de pagos tanto de esta, como de las demás obligaciones en moneda extranjera. La deuda vinculada a esta ley ascendía, a diciembre de 2018 a $18.850,0 millones, lo que representa una diferencia de más de $10.000,0 millones entre lo recibido ($8.800,6 millones) y lo adeudado. Esta diferencia se incrementa a casi $20.000,0 millones si se toma como referencia el tipo de cambio actual de $57,0 por dólar.