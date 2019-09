Inferiores: Las finales de la B se juegan en barrio Los Nogales

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin y ahora es tiempo de jugar los encuentros finales, entre la Norte y la Sur, como habitualmente acontece.

Dichos encuentros, que serán cuatro, se disputarán en cancha de Ferrocarril del Estado, en barrio Los Nogales, este sábado 14 de septiembre, desde las 13.30hs.

El valor de la entrada general será de $80 mientras que los menores abonarán $40.

Los encuentros y horarios serán los siguientes:

13.30hs Florida de Clucellas vs Bochófilo Bochazo, en Novena División.

14.20hs Florida de Clucellas vs Sportivo Santa Clara, en Séptima División.

15.30hs Deportivo Ramona vs Argentino de Humberto, en Octava División.

16.30hs Deportivo Ramona vs Tiro Federal de Moisés Ville, en Sexta División.

Ingresos y ubicaciones. Todos los ingresos al estadio serán por la Ruta 34 y luego, Florida de Clucellas y el Deportivo Ramona que harán las veces de local, se ubicarán en la tribuna del sector Sur, mientras que las parcialidades de Bochófilo Bochazo, Sportivo Santa Clara, Argentino de Humberto y Tiro Federal de Mosiés Ville lo harán en la tribuna Norte (la del Hongo).