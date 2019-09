Liga: empate en Clucellas

Anoche, Florida y Brown de San Vicente igualaron 1-1 en Clucellas, encuentro que le dio continuidad a la 7° fecha del torneo Clausura de Primera A que comenzó el jueves con la victoria de Ben Hur sobre Unión 1 a 0.

Los goles fueron anotados por Montenegro (45m PT), en contra, para la visita y Emiliano Lorenzatti, a los 20m ST, para el local. Los de San Vicente terminaron con diez por la expulsión de Facundo Manasero, a los 22m ST.

Sigue mañana. Libertad vs Ramona (Guillermo Vacarone), Peñarol vs 9 de Julio (Franco Ceballos), Tacural vs Quilmes (Sebastián Garetto), Talleres vs Atlético de Rafaela (Rodrigo Pérez), Sportivo Norte vs Ferro (Ariel Gorlino).



Posiciones: Ben Hur 17, puntos; Ferro 15; Sportivo 14; 9 de Julio 12; Brown 12; Florida 11; Quilmes 10; Unión 8; Libertad 8; Ramona 6; Peñarol 5; Tacural 5; Atlético 0; Talleres MJ 0.



Primera B. En la noche de ayer se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera B con la victoria de Argentino Vila por 3-1 sobre Aldao. Los goles: Grosso, Manelli y Dondo. Para el ‘Depor’ marcó Bonafede, de penal.